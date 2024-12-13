crear vídeos de evaluación de proveedores para evaluaciones sin problemas

Mejora tu proceso de evaluación de proveedores y mejora la gestión de riesgos con vídeos convincentes, fácilmente creados usando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 45 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y analistas de cadenas de suministro, guiándolos a través de un proceso eficiente de evaluación de proveedores. Este vídeo debe presentar un avatar de IA amigable explicando los pasos clave en un estilo visual y auditivo moderno y atractivo, destacando la facilidad de crear dicho contenido con los avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional dinámico de 30 segundos para equipos de marketing y especialistas en comunicaciones internas, mostrando cómo crear vídeos de evaluación de proveedores que introduzcan efectivamente nuevos criterios o procesos de evaluación. El vídeo debe ser visualmente rico y animado, utilizando diversos visuales y música de fondo, posible gracias al soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo práctico de 'cómo hacer' de 60 segundos para departamentos de formación y desarrollo y gerentes de proyectos, delineando los pasos esenciales para una evaluación exhaustiva de proveedores. El estilo visual debe ser tipo tutorial con una voz en off calmada y orientadora, asegurando la máxima comprensión y accesibilidad para todos los espectadores al incorporar subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona la creación de vídeos de evaluación de proveedores

Agiliza tu proceso de evaluación de proveedores con vídeos atractivos y profesionales creados sin esfuerzo usando las potentes características de IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu guion y diseño
Comienza delineando tus puntos clave de evaluación y escribiendo un guion claro. Utiliza las "plantillas y escenas" listas para usar de HeyGen para estructurar tu contenido de manera eficiente para una evaluación profesional de proveedores.
2
Step 2
Selecciona tu presentador
Elige un "avatar de IA" profesional para narrar tu guion, dando vida a tus criterios de evaluación de proveedores. Mejora tus vídeos aún más con visuales relevantes y música de fondo.
3
Step 3
Aplica consistencia de marca
Asegúrate de que tu vídeo refleje la identidad de tu organización aplicando "controles de marca" personalizados, incluyendo logotipos, colores y fuentes. Esto refuerza la confianza y el profesionalismo en tu evaluación.
4
Step 4
Exporta y comparte evaluaciones
Revisa tu vídeo completado para verificar su precisión y coherencia. Usa "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo de Evaluaciones de Proveedores para diferentes plataformas, asegurando un amplio alcance y fácil compartición.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea presentaciones de evaluación impactantes

Genera eficientemente presentaciones de vídeo atractivas de evaluaciones de proveedores para una comunicación interna clara y persuasiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar el proceso para crear vídeos de evaluación de proveedores de manera eficiente?

HeyGen simplifica la evaluación de proveedores transformando guiones en vídeos profesionales utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Esto te permite crear contenido atractivo para evaluaciones de proveedores rápidamente, mejorando tu proceso de evaluación general.

¿Qué características de HeyGen mejoran la calidad de los vídeos de Evaluaciones de Proveedores y Gestión de Riesgos?

HeyGen ofrece características robustas como controles de marca, plantillas personalizables y una biblioteca de medios para crear evaluaciones de proveedores de alta calidad. También puedes añadir subtítulos para accesibilidad, asegurando que tus vídeos de gestión de riesgos sean profesionales y claros.

¿Por qué deberían las organizaciones crear vídeos de evaluación de proveedores usando avatares de IA?

Crear vídeos de evaluación de proveedores con los avatares de IA de HeyGen proporciona una presentación consistente y profesional para tus evaluaciones. Nuestra generación de voz en off y capacidades de texto a vídeo aseguran una comunicación clara en todas tus evaluaciones de proveedores.

¿Puede HeyGen ayudarnos a crear vídeos de evaluación de proveedores a partir de guiones existentes?

Absolutamente, HeyGen te permite crear vídeos de evaluación de proveedores directamente desde tus guiones existentes utilizando nuestra avanzada funcionalidad de texto a vídeo. Esto hace que todo el proceso de evaluación sea sencillo, permitiéndote centrarte en el contenido.

