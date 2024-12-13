Los equipos de RRHH pueden crear una amplia gama de vídeos de formación sobre cumplimiento con HeyGen, desde módulos de microaprendizaje cortos hasta cursos completos. Utilizar las plantillas de vídeo impulsadas por IA de HeyGen y la capacidad de generar vídeos de IA a partir de un simple guion de vídeo hace que la producción de diversos recursos de formación sea eficiente y escalable para diversas necesidades de cumplimiento.