Crea vídeos de presentación para VC sin esfuerzo con AI

Inspira a los inversores y asegura financiación sin esfuerzo. Transforma tu presentación en un vídeo profesional utilizando los avatares de AI de HeyGen.

440/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de presentación para inversores de 90 segundos diseñado para cautivar a los capitalistas de riesgo que buscan soluciones innovadoras y asegurar financiación. Desarrolla una narrativa impulsada por la historia utilizando animaciones vibrantes y transiciones suaves, subrayadas por una banda sonora animada. Incorpora los avatares de AI de HeyGen para entregar tu narrativa impulsada por AI, asegurando autenticidad y una presentación profesional.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo persuasivo de 45 segundos para presentar un producto específicamente a inversores interesados en el crecimiento liderado por productos, con el objetivo de desarrollar un vídeo explicativo animado que describa claramente tu propuesta de valor única. Utiliza un estilo de vídeo explicativo con gráficos elegantes y una narración bien modulada para desmitificar características complejas. Simplifica el proceso de creación aprovechando las Plantillas y escenas de HeyGen para lograr un aspecto profesional y de marca de manera eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos para presentar tu startup a inversores ángeles y aceleradoras, diseñado para inspirarlos con la visión y el potencial únicos de tu empresa. Presenta una narrativa rápida y visualmente impulsada con una estética moderna, integrando elementos de marca fuertes. Mejora tu entrega con una narración convincente y bien modulada utilizando la función de generación de voz en off de HeyGen, asegurando que tu mensaje resuene poderosamente.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Presentación para VC

Crea vídeos de presentación para VC convincentes y profesionales que articulen tu visión y oportunidad de mercado, ayudándote a asegurar financiación crucial con facilidad.

1
Step 1
Crea tu Guion de Presentación
Comienza delineando tu visión, estrategia y oportunidad de mercado. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para transformar tu narrativa en una base de vídeo cohesiva.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales y Presentador
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca. Complementa tu guion con visuales atractivos y escenas dinámicas de nuestra extensa biblioteca para cautivar a tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza tu Marca y Voz en Off
Asegúrate de que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca aplicando colores y logotipos personalizados utilizando los controles de Marca. Mejora la claridad e impacto con voces en off profesionales generadas sin esfuerzo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Presentación para Inversores
Finaliza tu vídeo de presentación con subtítulos perfectamente sincronizados y transiciones fluidas. Luego, utiliza el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para entregar sin esfuerzo tu historia convincente a potenciales inversores y asegurar financiación.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Tracción y Éxito del Cliente

.

Demuestra prueba de concepto y validación del cliente a potenciales inversores creando vídeos de AI atractivos que destaquen logros clave y crecimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen a crear vídeos de presentación para inversores convincentes?

Las capacidades de narración impulsadas por AI de HeyGen te permiten crear presentaciones para inversores convincentes sin esfuerzo. Aprovecha su intuitivo Generador de Vídeos de Presentación para VC para transformar tu visión en un vídeo profesional que asegure financiación.

¿Qué opciones creativas ofrece HeyGen para presentaciones a inversores?

HeyGen te permite crear una narrativa utilizando diversas opciones creativas. Integra avatares de AI, utiliza plantillas y escenas personalizables, y aplica controles de marca para crear un vídeo de presentación para inversores visualmente impactante.

¿Puede HeyGen transformar mi presentación existente para inversores en un vídeo?

Sí, HeyGen simplifica el proceso, permitiéndote transformar fácilmente tu presentación en un vídeo profesional. Puedes crear tu guion desde cero o convertir tu PPT en vídeo, mejorándolo con avatares de AI y generación de voz en off.

¿HeyGen admite narrativas visuales avanzadas para mi oportunidad de mercado?

Absolutamente. HeyGen proporciona herramientas poderosas para narrativas impulsadas por AI, permitiéndote articular tu visión, estrategia y oportunidad de mercado con claridad. Incorpora animaciones y visuales dinámicos para cautivar a tu audiencia y asegurar financiación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo