Desarrolla un vídeo de propuesta de valor de 60 segundos impulsado por una narrativa para una marca de comercio electrónico que lanza un nuevo producto ecológico. Dirigido a consumidores conscientes del medio ambiente, empleando un estilo visual cálido y acogedor con transiciones fluidas entre escenas de las plantillas y escenas de HeyGen y subtítulos/captions atractivos para mejorar la narración y aumentar las tasas de conversión potenciales en sus campañas de marketing de vídeo.
Produce un vídeo explicativo de producto conciso de 30 segundos que articule la propuesta de valor central de una nueva plataforma SaaS B2B, dirigido a posibles inversores. El estilo visual debe ser profesional y basado en datos, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para B-roll relevante, con todo el guion transformado en vídeo a través de Texto a vídeo desde guion, destacando el claro marco de problema-solución.
Desarrolla un vídeo convincente de 90 segundos que presente la propuesta de valor única de un servicio a través de una serie de breves y impactantes vídeos de testimonios de clientes, dirigido a clientes potenciales. La estética debe ser auténtica y confiable, incorporando diversos visuales del soporte de la biblioteca de medios/stock, mientras que el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen asegura que se vea perfecto en todos los canales de redes sociales, mostrando efectivamente el impacto real del producto o servicio.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Step 1
Crea tu Guion
Comienza definiendo tu propuesta de valor central. Luego, introduce tu guion en el Generador de Texto a Vídeo, permitiendo que HeyGen transforme tu texto en una narración de vídeo convincente.
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA o explora plantillas diseñadas profesionalmente para representar visualmente tu mensaje y captar efectivamente a tu audiencia.
Step 3
Personaliza y Marca
Adapta tu vídeo con controles de marca para alinearlo con la estética de tu empresa, añadiendo tu logo y esquemas de color preferidos para un mensaje de marketing cohesivo.
Step 4
Exporta tu Vídeo
Una vez perfeccionado, exporta fácilmente tus vídeos de propuesta de valor en varios formatos de aspecto, asegurando que estén optimizados para cualquier plataforma y listos para su distribución.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de propuesta de valor convincentes?

HeyGen te permite crear vídeos de propuesta de valor de alto impacto rápidamente usando sus herramientas impulsadas por IA. Simplemente escribe tu guion, y el Generador de Texto a Vídeo de HeyGen lo transforma en contenido de vídeo atractivo con avatares de IA profesionales y actores de voz, haciendo que tus esfuerzos de marketing sean más eficientes.

¿Qué herramientas impulsadas por IA ofrece HeyGen para mejorar mis vídeos de propuesta de valor?

HeyGen proporciona Avatares de IA avanzados y un Actor de Voz de IA para dar vida a tu propuesta de valor sin necesidad de contratar actores o grabar voces en off. Estas sofisticadas herramientas impulsadas por IA aseguran una presentación pulida y consistente para tu estrategia de marketing de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar mis vídeos de propuesta de valor para que coincidan con mi marca?

Absolutamente. HeyGen ofrece amplios controles de marca, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y activos en tus vídeos de propuesta de valor. También puedes utilizar varias plantillas y una rica biblioteca de medios para alinear perfectamente tus vídeos con la identidad de tu producto o servicio.

Más allá de los vídeos de propuesta de valor, ¿qué otro contenido de marketing puedo crear con HeyGen?

HeyGen es una plataforma versátil para diversas necesidades de marketing de vídeo. Puedes producir fácilmente Vídeos Explicativos de Producto, Vídeos de Testimonios de Clientes e incluso Vídeos de Capacitación Interna, todos impulsados por el intuitivo Generador de Texto a Vídeo y Avatares de IA de HeyGen.

