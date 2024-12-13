Crea Vídeos de Adopción de Usuarios que Impulsen el Compromiso

Aumenta la adopción de usuarios y simplifica la introducción con vídeos instructivos atractivos, fácilmente producidos usando los avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 30 segundos para la adopción de usuarios diseñado para usuarios existentes, mostrando una nueva función que aumenta significativamente la productividad. Emplea gráficos en movimiento enérgicos y plantillas y escenas vibrantes de la biblioteca de medios para resaltar la actualización, acompañado de música contemporánea y una voz de IA entusiasta para impulsar el compromiso y la readopción del usuario.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo profesional de 60 segundos dirigido a usuarios que enfrentan desafíos específicos en el flujo de trabajo, ofreciendo un recorrido detallado del producto para una función compleja. Utiliza un enfoque visual calmado y paso a paso con simulaciones de la interfaz de usuario, y asegura la claridad con subtítulos generados a partir de un guion preciso de texto a vídeo, entregado por una voz de IA neutral.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 45 segundos lleno de consejos rápidos para mejorar la adopción general del usuario para usuarios intermedios que buscan maximizar la eficiencia de su producto. Este vídeo debe presentar cortes rápidos y visuales animados, con un avatar de IA conversacional que ofrezca consejos concisos, fácilmente adaptable para varias plataformas mediante el cambio de relación de aspecto y exportaciones, todo ambientado con música ligera y motivacional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Adopción de Usuarios

Aumenta el compromiso de los usuarios y la comprensión del producto creando vídeos instructivos impactantes que guíen a tu audiencia sin problemas a través de nuevas funciones y flujos de trabajo.

1
Step 1
Crea tu Guion y Elige un Avatar de IA
Desarrolla un guion preciso para tu vídeo de adopción de usuarios. Luego, selecciona de una diversa biblioteca de avatares de IA de HeyGen para presentar tu contenido de manera atractiva, asegurando una presencia profesional y consistente en pantalla.
2
Step 2
Añade Elementos Visuales y de Marca
Mejora tu vídeo instructivo añadiendo elementos visuales relevantes, utilizando la extensa biblioteca de medios de HeyGen o subiendo tus propios recursos. Incorpora el logotipo de tu marca y colores específicos usando controles de marca para un aspecto cohesivo.
3
Step 3
Genera Voces en Off y Subtítulos
Transforma tu guion en un discurso de sonido natural con la generación avanzada de voces en off. Mejora aún más la accesibilidad y comprensión para todos los usuarios añadiendo fácilmente subtítulos o leyendas precisas a tu vídeo.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo para Compartir Fácilmente
Finaliza tu vídeo de introducción de usuarios exportándolo en varios formatos de relación de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Tu vídeo de alta calidad está ahora listo para ser compartido, mejorando la comprensión y el compromiso del producto.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Funciones Complejas del Producto

Transforma funcionalidades complejas del producto en vídeos instructivos claros y comprensibles para mejorar la comprensión y adopción del usuario.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de adopción de usuarios?

HeyGen te permite crear vídeos de adopción de usuarios atractivos de manera eficiente utilizando avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Este enfoque innovador simplifica todo el proceso de producción de vídeos, asegurando que tus mensajes impulsen una adopción exitosa de usuarios.

¿Puede HeyGen usarse para producir vídeos instructivos efectivos de SaaS y vídeos de introducción de usuarios?

Absolutamente. HeyGen proporciona plantillas y herramientas poderosas para generar fácilmente vídeos instructivos de SaaS de alta calidad y vídeos de introducción de usuarios. Puedes asegurar un proceso de introducción fluido y aumentar el compromiso de los usuarios con contenido de vídeo atractivo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear recorridos de producto impactantes?

HeyGen ofrece capacidades avanzadas de texto a vídeo y generación de voz en off realista para crear recorridos de producto dinámicos. Estas herramientas permiten la creación de simulaciones claras de la interfaz de usuario, guiando efectivamente a los usuarios a través de tu producto.

¿Qué opciones creativas están disponibles en HeyGen para personalizar vídeos de adopción?

HeyGen permite una amplia personalización de tus vídeos de adopción con controles de marca para logotipos y colores, junto con una rica biblioteca de medios. También puedes aprovechar vídeos animados y gráficos en movimiento para que tu contenido realmente destaque y resuene con los usuarios.

