Crea Vídeos de Programas de Mejora de Habilidades: Potencia las Habilidades de la Fuerza Laboral

Acelera el Desarrollo de la Fuerza Laboral y prepara a tu equipo para el futuro. Genera vídeos de formación profesional a partir de guiones con la función de texto a vídeo de HeyGen.

422/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para ejecutivos de negocios preocupados por la disrupción de la IA, crea un vídeo moderno y futurista de 60 segundos que demuestre cómo el desarrollo proactivo de la fuerza laboral puede mitigar riesgos. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar ideas y estadísticas clave, asegurando un estilo de audio analítico y confiado para subrayar la importancia de los esfuerzos de reskilling.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo podemos motivar a empleados como representantes de servicio al cliente a seguir nuevas trayectorias profesionales como analistas de ciberseguridad? Crea un vídeo motivacional dinámico de 30 segundos con una banda sonora enérgica, presentando transiciones rápidas e historias de éxito. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para entregar mensajes poderosos y alentadores sobre la transformación profesional a través de la mejora de habilidades.
Prompt de Ejemplo 3
Simplifica el mensaje sobre adoptar un enfoque basado en habilidades para estrategas de RRHH y profesionales de L&D con un vídeo explicativo, pulido e informativo de 75 segundos. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para demostrar visualmente los beneficios de integrar esta estrategia en la estrategia de RRHH, manteniendo un tono calmado y persuasivo a lo largo del vídeo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Programas de Mejora de Habilidades

Produce rápidamente vídeos profesionales de programas de mejora de habilidades para abordar brechas de habilidades y mejorar tus iniciativas de Desarrollo de Talento con plataformas impulsadas por IA.

1
Step 1
Crea tu Proyecto con una Plantilla
Comienza seleccionando una plantilla prediseñada o una escena en blanco. Pega tu guion para delinear el contenido principal de tus programas de mejora de habilidades.
2
Step 2
Elige un Avatar de IA y Voz
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tus instructores. La plataforma generará automáticamente voces en off de sonido natural a partir de tu guion, asegurando una entrega de formación consistente.
3
Step 3
Aplica tus Elementos de Marca
Personaliza tu vídeo con los colores y el logotipo únicos de tu marca utilizando los controles de marca. Esto asegura que el contenido de Desarrollo de la Fuerza Laboral mantenga una identidad consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Programa
Finaliza tu vídeo, ajustando la relación de aspecto si es necesario, y expórtalo en el formato deseado. Despliega tu nuevo vídeo de mejora de habilidades para abordar eficazmente las brechas de habilidades.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara la Formación en Habilidades Complejas

.

Simplifica temas intrincados dentro de los programas de mejora de habilidades y reciclaje utilizando vídeo de IA, haciendo accesibles las habilidades complejas y mejorando el aprendizaje general de la fuerza laboral.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de programas de mejora de habilidades para el Desarrollo de la Fuerza Laboral?

HeyGen permite a los equipos de Desarrollo de la Fuerza Laboral crear rápidamente vídeos de programas de mejora de habilidades utilizando avatares de IA realistas y la función de texto a vídeo. Esto permite la producción eficiente de contenido de formación de alta calidad sin necesidad de edición de vídeo compleja.

¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma eficiente impulsada por IA para iniciativas de formación y reciclaje?

La plataforma impulsada por IA de HeyGen optimiza la formación y el reciclaje convirtiendo guiones en vídeos con generación de voz en off, subtítulos/captions y una amplia gama de plantillas y escenas. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos de producción.

¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de Desarrollo de Talento en cerrar brechas de habilidades con un enfoque basado en habilidades?

HeyGen permite a los equipos de Desarrollo de Talento producir rápidamente programas de mejora de habilidades dirigidos que abordan brechas de habilidades específicas. Al aprovechar los avatares de IA y el texto a vídeo, las organizaciones pueden ofrecer contenido de formación consistente y escalable adaptado a un enfoque basado en habilidades.

¿Pueden los vídeos de programas de mejora de habilidades creados con HeyGen personalizarse con controles de marca específicos?

Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa y colores específicos en cada vídeo de programa de mejora de habilidades. Esto asegura la consistencia de la marca en todos tus materiales de formación internos y externos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo