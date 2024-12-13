Crea Vídeos de Programas de Mejora de Habilidades: Potencia las Habilidades de la Fuerza Laboral
Acelera el Desarrollo de la Fuerza Laboral y prepara a tu equipo para el futuro. Genera vídeos de formación profesional a partir de guiones con la función de texto a vídeo de HeyGen.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Para ejecutivos de negocios preocupados por la disrupción de la IA, crea un vídeo moderno y futurista de 60 segundos que demuestre cómo el desarrollo proactivo de la fuerza laboral puede mitigar riesgos. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para presentar ideas y estadísticas clave, asegurando un estilo de audio analítico y confiado para subrayar la importancia de los esfuerzos de reskilling.
¿Cómo podemos motivar a empleados como representantes de servicio al cliente a seguir nuevas trayectorias profesionales como analistas de ciberseguridad? Crea un vídeo motivacional dinámico de 30 segundos con una banda sonora enérgica, presentando transiciones rápidas e historias de éxito. Emplea la generación de voz en off de HeyGen para entregar mensajes poderosos y alentadores sobre la transformación profesional a través de la mejora de habilidades.
Simplifica el mensaje sobre adoptar un enfoque basado en habilidades para estrategas de RRHH y profesionales de L&D con un vídeo explicativo, pulido e informativo de 75 segundos. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para demostrar visualmente los beneficios de integrar esta estrategia en la estrategia de RRHH, manteniendo un tono calmado y persuasivo a lo largo del vídeo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escala la Producción de Contenido de Mejora de Habilidades.
Produce numerosos cursos de mejora de habilidades de alta calidad rápidamente, extendiendo el alcance a diversos aprendices a nivel global para un desarrollo de talento integral.
Mejora el Compromiso y la Retención del Aprendizaje.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos que aumenten significativamente el compromiso del aprendiz y mejoren la retención del conocimiento en todos los programas de mejora de habilidades.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de programas de mejora de habilidades para el Desarrollo de la Fuerza Laboral?
HeyGen permite a los equipos de Desarrollo de la Fuerza Laboral crear rápidamente vídeos de programas de mejora de habilidades utilizando avatares de IA realistas y la función de texto a vídeo. Esto permite la producción eficiente de contenido de formación de alta calidad sin necesidad de edición de vídeo compleja.
¿Qué características hacen de HeyGen una plataforma eficiente impulsada por IA para iniciativas de formación y reciclaje?
La plataforma impulsada por IA de HeyGen optimiza la formación y el reciclaje convirtiendo guiones en vídeos con generación de voz en off, subtítulos/captions y una amplia gama de plantillas y escenas. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos de producción.
¿Cómo apoya HeyGen a los equipos de Desarrollo de Talento en cerrar brechas de habilidades con un enfoque basado en habilidades?
HeyGen permite a los equipos de Desarrollo de Talento producir rápidamente programas de mejora de habilidades dirigidos que abordan brechas de habilidades específicas. Al aprovechar los avatares de IA y el texto a vídeo, las organizaciones pueden ofrecer contenido de formación consistente y escalable adaptado a un enfoque basado en habilidades.
¿Pueden los vídeos de programas de mejora de habilidades creados con HeyGen personalizarse con controles de marca específicos?
Absolutamente. HeyGen proporciona controles de marca completos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa y colores específicos en cada vídeo de programa de mejora de habilidades. Esto asegura la consistencia de la marca en todos tus materiales de formación internos y externos.