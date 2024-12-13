Crea Vídeos de Habilidades de Venta Adicional para Aumentar Ventas y Crecimiento

Empodera a tus equipos de ventas con clips de microaprendizaje dinámicos y vídeos explicativos, mejorando el éxito del cliente usando los avatares de AI de HeyGen para contenido atractivo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a clientes existentes, mostrando cómo una actualización del producto mejora el compromiso del cliente. El estilo visual debe ser amigable e informativo, empleando avatares de AI y soporte de biblioteca de medios/stock para gráficos atractivos en pantalla.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un clip de microaprendizaje de 60 segundos sobre estrategia de ventas avanzada para profesionales de ventas experimentados. Este vídeo pulido debe presentar cambios de escena dinámicos y usar las Plantillas y escenas de HeyGen junto con una generación precisa de Voz en off para ofrecer ideas concisas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de 30 segundos que ilustre el impacto de una venta adicional efectiva en la mejora del éxito general del cliente, dirigido a propietarios de pequeñas empresas. Mantén un estilo visual optimista, alentador y moderno, asegurando accesibilidad con Subtítulos/captions y optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Habilidades de Venta Adicional

Transforma las capacidades de venta adicional de tu equipo de ventas con la creación de vídeos impulsada por AI, construyendo contenido de formación atractivo de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Crea Guiones Atractivos
Desarrolla contenido convincente para tus vídeos de formación en venta adicional. Utiliza las capacidades de Texto a vídeo para asegurar un lenguaje preciso del producto y estrategias de ventas efectivas.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentación Visual
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas de vídeo o integra avatares de AI realistas para representar visualmente tu formación. Estos elementos ayudan a crear experiencias de aprendizaje profesionales e impactantes.
3
Step 3
Añade Acabado de Producción
Mejora tu vídeo con generación profesional de Voz en off para articular claramente los mensajes clave. Incluye subtítulos/captions para accesibilidad y mejor retención de técnicas de venta adicional.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo de habilidades de venta adicional revisando todos los elementos. Exporta tu contenido de formación usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para un despliegue sin fisuras en diferentes plataformas de aprendizaje, mejorando las habilidades de tus equipos de ventas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips de Microaprendizaje de Venta Adicional

Crea rápidamente clips de vídeo cortos y digeribles para técnicas de venta adicional, perfectos para refrescos rápidos o formación específica del equipo de ventas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de habilidades de venta adicional?

HeyGen empodera a los equipos de ventas para crear rápidamente vídeos impactantes de habilidades de venta adicional usando herramientas avanzadas de AI. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de vídeo y avatares de AI realistas para producir vídeos de formación en ventas profesionales que mejoren el éxito del cliente y aumenten las conversiones de ventas.

¿Qué características ofrece HeyGen para hacer que los vídeos de formación en ventas sean atractivos?

HeyGen proporciona características avanzadas como avatares de AI realistas, generación de voz en off sin fisuras y subtítulos automáticos para asegurar que tus vídeos de formación en ventas sean altamente atractivos. Incorpora elementos interactivos y llamadas a la acción claras para aumentar el compromiso del cliente y mejorar la retención de conocimientos dentro de tus equipos de ventas.

¿Puede HeyGen usarse para varios tipos de contenido de estrategia de ventas?

Absolutamente, HeyGen es versátil para crear contenido diverso de estrategia de ventas, desde clips de microaprendizaje concisos para formación rápida en ventas hasta vídeos explicativos completos para presentaciones de productos. Ayuda a los equipos de ventas a agilizar la producción de formación y comunicar eficazmente técnicas sofisticadas de venta adicional.

¿Cómo apoyan las herramientas de AI de HeyGen la formación efectiva de equipos de ventas?

Las herramientas de AI de HeyGen están diseñadas específicamente para crear vídeos de formación en ventas efectivos, permitiendo a los equipos de ventas desarrollar estrategias y técnicas sólidas de venta adicional. Al utilizar avatares de AI y plantillas de vídeo intuitivas, las empresas pueden producir contenido de aprendizaje de alta calidad y bajo demanda para mejorar la mejora general del éxito del cliente.

