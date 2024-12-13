Las herramientas de AI de HeyGen están diseñadas específicamente para crear vídeos de formación en ventas efectivos, permitiendo a los equipos de ventas desarrollar estrategias y técnicas sólidas de venta adicional. Al utilizar avatares de AI y plantillas de vídeo intuitivas, las empresas pueden producir contenido de aprendizaje de alta calidad y bajo demanda para mejorar la mejora general del éxito del cliente.