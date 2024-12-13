Crear Vídeos de Capacitación sobre Políticas de Viaje

Optimiza la capacitación de viajes de los empleados y asegura directrices claras de viaje utilizando avatares de IA.

371/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos para todos los empleados, centrado en las actualizaciones recientes sobre `limitaciones presupuestarias` y tarifas de `dietas` para viajes de negocios. El estilo visual debe ser limpio y basado en infografías, con una voz en off animada y clara, generada fácilmente usando la capacidad de `Texto a vídeo desde guion` de HeyGen para asegurar precisión y consistencia.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo instructivo de 30 segundos diseñado específicamente para gerentes responsables de las aprobaciones de viajes, enfatizando consideraciones críticas para `artículos no reembolsables` dentro de la `política de viajes` general. El estilo visual y de audio debe ser calmado y autoritario, proporcionando una guía clara entregada con precisión a través de la función de `Generación de voz en off` de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 50 segundos para todos los empleados, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo asegurar `billetes de avión` y `alojamiento` rentables en cumplimiento con las directrices de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con visuales útiles y una voz optimista, aprovechando las `Plantillas y escenas` de HeyGen para una producción rápida y pulida.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Capacitación sobre Políticas de Viaje

Transforma políticas de viaje complejas de la empresa en vídeos de capacitación atractivos y fáciles de entender para tus empleados, asegurando claridad y cumplimiento con eficiencia.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo y Avatar de IA
Comienza escribiendo tu guion, detallando aspectos clave de las políticas de viaje de tu empresa. Luego, selecciona un avatar de IA profesional para presentar tu contenido, mejorando el compromiso desde el inicio.
2
Step 2
Añade Visuales y Personalización de Marca
Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para ilustrar visualmente las directrices de viaje, la presentación de gastos y los procedimientos de reembolso. Integra el logotipo y los colores de tu empresa usando controles de personalización de marca para una apariencia coherente.
3
Step 3
Refina con Voz y Subtítulos
Asegúrate de que tu mensaje sea claro y accesible utilizando la generación de voz en off para una narración natural, haciendo que los gastos de viaje complejos sean fáciles de entender. También puedes añadir subtítulos/captions.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Capacitación
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu nuevo vídeo de capacitación para comunicar efectivamente las políticas de viaje y asegurar el cumplimiento en todo tu equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica la Información de Políticas Complejas

.

Desmitifica políticas de viaje intrincadas, la presentación de gastos y los procedimientos de reembolso con explicaciones claras y concisas generadas por vídeo de IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a aclarar las políticas de gastos de viaje y reembolso para los empleados?

HeyGen te permite crear vídeos de capacitación claros sobre políticas de viaje utilizando avatares de IA y texto a vídeo, detallando directrices para gastos de viaje, dietas y reembolsos para asegurar la comprensión de los empleados.

¿Qué hace que HeyGen sea ideal para establecer rápidamente políticas claras de viaje de la empresa?

HeyGen simplifica el proceso para establecer políticas de viaje convirtiendo guiones en vídeos atractivos con generación de voz en off y plantillas personalizables, asegurando que tu equipo comprenda las directrices esenciales rápidamente.

¿Puede HeyGen ayudar a explicar las limitaciones presupuestarias y los procedimientos de seguridad para viajes de negocios?

Absolutamente, la plataforma de HeyGen te permite producir vídeos comprensivos que comunican efectivamente las limitaciones presupuestarias, procedimientos de seguridad y otros aspectos cruciales de los viajes de negocios a tus empleados.

¿HeyGen admite la personalización de marca para los vídeos de capacitación sobre políticas de viaje?

Sí, HeyGen admite controles de personalización de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca en tus vídeos de capacitación sobre políticas de viaje, asegurando una apariencia consistente y profesional para todas las directrices de viaje de la empresa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo