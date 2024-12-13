Crear Vídeos de Capacitación sobre Políticas de Viaje
Optimiza la capacitación de viajes de los empleados y asegura directrices claras de viaje utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo dinámico de 60 segundos para todos los empleados, centrado en las actualizaciones recientes sobre `limitaciones presupuestarias` y tarifas de `dietas` para viajes de negocios. El estilo visual debe ser limpio y basado en infografías, con una voz en off animada y clara, generada fácilmente usando la capacidad de `Texto a vídeo desde guion` de HeyGen para asegurar precisión y consistencia.
Produce un vídeo instructivo de 30 segundos diseñado específicamente para gerentes responsables de las aprobaciones de viajes, enfatizando consideraciones críticas para `artículos no reembolsables` dentro de la `política de viajes` general. El estilo visual y de audio debe ser calmado y autoritario, proporcionando una guía clara entregada con precisión a través de la función de `Generación de voz en off` de HeyGen.
Diseña un vídeo atractivo de 50 segundos para todos los empleados, ofreciendo consejos prácticos sobre cómo asegurar `billetes de avión` y `alojamiento` rentables en cumplimiento con las directrices de la empresa. El estilo visual debe ser brillante y alentador, con visuales útiles y una voz optimista, aprovechando las `Plantillas y escenas` de HeyGen para una producción rápida y pulida.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Amplía el Alcance y la Eficacia de la Capacitación.
Genera rápidamente cursos comprensivos sobre políticas de viaje para educar a una fuerza laboral global sobre directrices y procedimientos de viaje esenciales.
Mejora el Compromiso y la Retención de la Capacitación.
Aprovecha el vídeo impulsado por IA para hacer que la capacitación sobre políticas de viaje sea dinámica y memorable, llevando a una mejor comprensión y adherencia por parte de los empleados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a aclarar las políticas de gastos de viaje y reembolso para los empleados?
HeyGen te permite crear vídeos de capacitación claros sobre políticas de viaje utilizando avatares de IA y texto a vídeo, detallando directrices para gastos de viaje, dietas y reembolsos para asegurar la comprensión de los empleados.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para establecer rápidamente políticas claras de viaje de la empresa?
HeyGen simplifica el proceso para establecer políticas de viaje convirtiendo guiones en vídeos atractivos con generación de voz en off y plantillas personalizables, asegurando que tu equipo comprenda las directrices esenciales rápidamente.
¿Puede HeyGen ayudar a explicar las limitaciones presupuestarias y los procedimientos de seguridad para viajes de negocios?
Absolutamente, la plataforma de HeyGen te permite producir vídeos comprensivos que comunican efectivamente las limitaciones presupuestarias, procedimientos de seguridad y otros aspectos cruciales de los viajes de negocios a tus empleados.
¿HeyGen admite la personalización de marca para los vídeos de capacitación sobre políticas de viaje?
Sí, HeyGen admite controles de personalización de marca robustos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca en tus vídeos de capacitación sobre políticas de viaje, asegurando una apariencia consistente y profesional para todas las directrices de viaje de la empresa.