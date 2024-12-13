crea vídeos de orientación de viaje al instante con AI

Elabora vídeos de viaje atractivos utilizando plantillas impulsadas por AI y generación de voz en off para un toque profesional.

366/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de orientación profesional de 60 segundos para nuevos empleados corporativos que están a punto de trasladarse a una oficina en el extranjero. El vídeo debe tener una estética visual limpia y sofisticada con música de fondo calmante, proporcionando información clara y concisa. Aprovecha los "AI avatars" de HeyGen para entregar la información de viaje crucial de manera consistente y autoritaria, convirtiéndolo en una solución efectiva de "AI travel video maker".
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un briefing de seguridad urgente de 30 segundos para turistas de aventura que se preparan para una expedición de montañismo a gran altitud. El estilo visual debe ser robusto y práctico, con tomas dramáticas del paisaje y una voz en off autoritaria que enfatice las precauciones críticas. Emplea la "Voiceover generation" de HeyGen para entregar instrucciones claras, asegurando una experiencia de "vídeo de viaje inolvidable" para los participantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña una guía culturalmente sensible de 50 segundos para visitantes internacionales que recorren sitios históricos antiguos en Japón. El estilo visual debe ser respetuoso e informativo, incorporando música tradicional suave y texto elegante en pantalla para transmitir la etiqueta. Usa los "Subtitles/captions" de HeyGen para asegurar la accesibilidad para todos los espectadores, aprovechando los "travel video templates" para mantener un tono educativo consistente con "customizable designs".
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Orientación de Viaje

Crea fácilmente vídeos de orientación de viaje atractivos con AI, personalizando cada detalle para informar y entusiasmar a tu audiencia sobre su próxima aventura.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo de Viaje
Selecciona de nuestra diversa colección de plantillas de vídeo de viaje impulsadas por AI para iniciar tu proyecto de vídeo de orientación. Estas plantillas proporcionan una estructura predefinida, facilitando el inicio de tu creación.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos y Avatares AI
Mejora tus vídeos de orientación de viaje incorporando fotos y clips de vídeo relevantes de tu biblioteca de medios. Integra avatares AI para presentar la información de manera dinámica, dando vida a tu narrativa con un toque personalizado.
3
Step 3
Aplica Voces en Off Profesionales y Branding
Genera voces en off de sonido natural usando nuestra avanzada generación de voz en off, o añade música de fondo para establecer el ambiente. Utiliza controles de branding para incorporar tu logotipo personalizado y colores de marca, asegurando un aspecto consistente y profesional.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Viaje de Alta Calidad
Finaliza tu vídeo de orientación de viaje y exporta vídeos en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Comparte tu vídeo atractivo directamente en redes sociales o incrústalo en tu sitio web para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comparte Consejos de Viaje Atractivos en Redes Sociales

.

Crea y comparte rápidamente clips de orientación de viaje cortos e impactantes y consejos en plataformas sociales para llegar a una amplia audiencia y generar anticipación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de viaje con AI?

HeyGen actúa como un intuitivo creador de vídeos de viaje con AI, permitiéndote crear vídeos atractivos con avatares AI, voces en off dinámicas y diseños personalizables para vídeos de viaje inolvidables.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo de viaje para una creación rápida?

Absolutamente, HeyGen proporciona una variedad de plantillas de vídeo de viaje impulsadas por AI y diseños personalizables, permitiéndote crear vídeos de orientación de viaje e historias visuales impresionantes de manera eficiente. También puedes personalizar el texto, añadir música de fondo e incorporar tus propios medios.

¿Puedo usar avatares AI y voces en off personalizadas en mis vídeos de viaje con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite integrar avatares AI realistas y generar voces en off naturales a partir de texto, dando vida a tus vídeos de viaje con narraciones personalizadas y profesionales.

¿Qué tipo de capacidades de edición ofrece HeyGen para contenido de viaje?

Como editor de vídeo integral, HeyGen te permite añadir fotos y clips de vídeo sin problemas, aplicar animaciones y exportar tus vídeos de viaje pulidos en alta calidad, asegurando que tu contenido luzca profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo