Domina Cómo Crear Vídeos de Formación con IA
Produce rápidamente vídeos de formación profesionales que resuenen, aprovechando avatares de IA dinámicos para una calidad consistente.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un "vídeo tutorial" instructivo de 60 segundos dirigido a los miembros actuales del equipo, demostrando una nueva función de software con una guía clara y paso a paso. El estilo visual debe ser limpio y técnico, acompañado de una locución calmada e informativa generada a través de la generación de voz de HeyGen, complementada con subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión del "proceso y pasos".
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para atraer a potenciales aprendices a un nuevo "tipo de contenido de formación" en línea, destacando sus beneficios y módulos emocionantes. Emplea un estilo visualmente atractivo y enérgico con una pista de audio motivacional, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y plantillas creativas y escenas para crear una presentación convincente y profesional.
Diseña un vídeo de anuncio interno conciso de 30 segundos para todos los empleados, entregando una actualización importante sobre una próxima iniciativa de "gestión de formación". El estilo visual y de audio debe ser moderno y minimalista, transmitiendo la información de manera clara y eficiente, listo para distribución multiplataforma utilizando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Escalar el Aprendizaje y la Producción de Cursos.
Produce rápidamente diversos vídeos de formación y cursos para educar a una audiencia más amplia de manera eficiente.
Mejorar el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos que mejoran significativamente el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación?
HeyGen te permite crear vídeos de formación sin esfuerzo utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guion. Esto simplifica los elementos de producción de vídeo y te ayuda a desarrollar vídeos tutoriales atractivos de manera eficiente, ahorrando un tiempo significativo en la edición de vídeo.
¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de formación con HeyGen?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos de formación. También puedes aprovechar varias plantillas y escenas de vídeo de formación para asegurar que tu contenido sea consistente y profesional para cualquier tipo de contenido de formación.
¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos de formación animados?
HeyGen ofrece avatares de IA avanzados que dan vida a tu guion, facilitando la producción de vídeos animados dinámicos sin necesidad de una edición de vídeo compleja. Esto mejora el atractivo visual general de tu contenido de formación y elimina la necesidad de grabaciones de pantalla tradicionales.
¿Qué tan rápido puedo convertir un guion en un vídeo de formación profesional usando HeyGen?
Con HeyGen, puedes transformar rápidamente tu guion en un vídeo de formación completo a través de la tecnología de texto a vídeo y la generación de locuciones de IA. Añade automáticamente subtítulos, acelerando significativamente todo el proceso de producción de vídeo.