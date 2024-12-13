Domina Cómo Crear Vídeos de Formación con IA

Produce rápidamente vídeos de formación profesionales que resuenen, aprovechando avatares de IA dinámicos para una calidad consistente.

Crea un vídeo de introducción de 60 segundos para nuevos empleados, diseñado para presentar la cultura de la empresa y los pasos esenciales iniciales. Este vídeo debe contar con un estilo visual amigable y profesional, con una pista de audio animada, utilizando los avatares de IA de HeyGen para transmitir mensajes clave y asegurar una sensación personalizada, haciendo que la experiencia de "formación de empleados" sea instantáneamente acogedora.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un "vídeo tutorial" instructivo de 60 segundos dirigido a los miembros actuales del equipo, demostrando una nueva función de software con una guía clara y paso a paso. El estilo visual debe ser limpio y técnico, acompañado de una locución calmada e informativa generada a través de la generación de voz de HeyGen, complementada con subtítulos precisos para mejorar la accesibilidad y comprensión del "proceso y pasos".
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo promocional dinámico de 45 segundos para atraer a potenciales aprendices a un nuevo "tipo de contenido de formación" en línea, destacando sus beneficios y módulos emocionantes. Emplea un estilo visualmente atractivo y enérgico con una pista de audio motivacional, aprovechando la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y plantillas creativas y escenas para crear una presentación convincente y profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de anuncio interno conciso de 30 segundos para todos los empleados, entregando una actualización importante sobre una próxima iniciativa de "gestión de formación". El estilo visual y de audio debe ser moderno y minimalista, transmitiendo la información de manera clara y eficiente, listo para distribución multiplataforma utilizando la función de redimensionamiento y exportación de proporciones de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación

Produce rápidamente contenido de formación profesional y atractivo para la incorporación de empleados, desarrollo de habilidades o tutoriales para clientes con herramientas intuitivas y capacidades de IA.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Esboza tu contenido de formación y escribe un guion detallado para asegurar una comunicación clara y una narrativa estructurada.
2
Step 2
Elige Tu Avatar de IA
Selecciona un avatar de IA para presentar tu contenido. Pega tu guion para generar segmentos iniciales de vídeo, aprovechando las características de la plataforma de HeyGen para una creación eficiente.
3
Step 3
Añade Locuciones
Genera locuciones con sonido natural directamente desde tu guion para transmitir claramente tu mensaje y mejorar el compromiso.
4
Step 4
Refina y Exporta Tu Vídeo
Utiliza controles de marca para personalizar la apariencia de tu vídeo, luego expórtalo en el formato deseado, listo para su distribución como vídeos de formación efectivos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Conceptos Complejos

.

Haz que los temas intrincados, como procesos técnicos o especializados, sean fáciles de entender para mejorar la efectividad de la formación.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen te permite crear vídeos de formación sin esfuerzo utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guion. Esto simplifica los elementos de producción de vídeo y te ayuda a desarrollar vídeos tutoriales atractivos de manera eficiente, ahorrando un tiempo significativo en la edición de vídeo.

¿Puedo personalizar la apariencia de mis vídeos de formación con HeyGen?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus vídeos de formación. También puedes aprovechar varias plantillas y escenas de vídeo de formación para asegurar que tu contenido sea consistente y profesional para cualquier tipo de contenido de formación.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para vídeos de formación animados?

HeyGen ofrece avatares de IA avanzados que dan vida a tu guion, facilitando la producción de vídeos animados dinámicos sin necesidad de una edición de vídeo compleja. Esto mejora el atractivo visual general de tu contenido de formación y elimina la necesidad de grabaciones de pantalla tradicionales.

¿Qué tan rápido puedo convertir un guion en un vídeo de formación profesional usando HeyGen?

Con HeyGen, puedes transformar rápidamente tu guion en un vídeo de formación completo a través de la tecnología de texto a vídeo y la generación de locuciones de IA. Añade automáticamente subtítulos, acelerando significativamente todo el proceso de producción de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo