Crea Vídeos Promocionales de Programas de Formación que Generen Compromiso
Crea vídeos de formación atractivos con facilidad. Transforma tus guiones en contenido profesional de alta calidad usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para profesionales de la tecnología, destacando un nuevo programa de formación especializado. Esta producción de vídeo de formación debe contar con visuales limpios y profesionales, con elementos animados instructivos y audio claro, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera atractiva sin necesidad de un presentador humano.
Produce un vídeo de reclutamiento de 60 segundos para equipos de RRHH corporativos, promoviendo un próximo programa de desarrollo de liderazgo. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico e informativo con una narración concisa, enfatizando la planificación eficiente de tus vídeos. Ilustra cómo la generación de locuciones de HeyGen puede proporcionar audio consistente y de alta calidad a través de varios módulos del programa.
Diseña un vídeo introductorio de 30 segundos dirigido a estudiantes en línea, ofreciendo un adelanto de un nuevo curso 'cómo hacer'. Los visuales deben ser brillantes y fáciles de usar, asemejándose a una interfaz interactiva, con una narración clara y accesible. Asegura la accesibilidad y comprensión mostrando la función automática de Subtítulos/captions proporcionada por HeyGen, mejorando la calidad general de los vídeos de formación.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación Globalmente.
Produce sin esfuerzo vídeos promocionales para más cursos, permitiéndote llegar y atraer efectivamente a una audiencia más amplia de estudiantes en todo el mundo.
Mejora el Compromiso del Programa de Formación.
Utiliza AI para crear contenido promocional convincente que aumente significativamente el compromiso y mejore las tasas de retención de tus programas de formación.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?
La plataforma impulsada por AI de HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación profesional a partir de un guion usando avatares de AI y locuciones, agilizando significativamente la producción de tus vídeos de formación.
¿Puede HeyGen ayudar con la planificación y producción de vídeos de formación animados?
Sí, HeyGen te permite dar vida a tu visión creativa para vídeos animados, ofreciendo una variedad de avatares de AI y plantillas para ayudar con la planificación y producción de tus vídeos.
¿Cómo asegura HeyGen audio y vídeo de alta calidad para el contenido de formación?
HeyGen proporciona generación avanzada de locuciones e incluye automáticamente subtítulos y captions, asegurando una salida de audio y vídeo de alta calidad para todo tu contenido de formación.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos promocionales de programas de formación impactantes?
Con HeyGen, puedes crear vídeos promocionales de programas de formación directamente desde un guion, utilizando plantillas personalizables y controles de marca para transmitir efectivamente tu mensaje.