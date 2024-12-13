Crea Vídeos Promocionales de Programas de Formación que Generen Compromiso

Crea vídeos de formación atractivos con facilidad. Transforma tus guiones en contenido profesional de alta calidad usando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos para profesionales de la tecnología, destacando un nuevo programa de formación especializado. Esta producción de vídeo de formación debe contar con visuales limpios y profesionales, con elementos animados instructivos y audio claro, utilizando los avatares de AI de HeyGen para presentar información compleja de manera atractiva sin necesidad de un presentador humano.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de reclutamiento de 60 segundos para equipos de RRHH corporativos, promoviendo un próximo programa de desarrollo de liderazgo. El vídeo debe tener un estilo visual dinámico e informativo con una narración concisa, enfatizando la planificación eficiente de tus vídeos. Ilustra cómo la generación de locuciones de HeyGen puede proporcionar audio consistente y de alta calidad a través de varios módulos del programa.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo introductorio de 30 segundos dirigido a estudiantes en línea, ofreciendo un adelanto de un nuevo curso 'cómo hacer'. Los visuales deben ser brillantes y fáciles de usar, asemejándose a una interfaz interactiva, con una narración clara y accesible. Asegura la accesibilidad y comprensión mostrando la función automática de Subtítulos/captions proporcionada por HeyGen, mejorando la calidad general de los vídeos de formación.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos Promocionales de Programas de Formación

Crea vídeos promocionales atractivos para tus programas de formación de manera eficiente, involucrando a tu audiencia con visuales profesionales y mensajes claros.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Desarrolla un guion conciso y atractivo que resalte los beneficios clave de tu programa de formación. Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" para transformar rápidamente tu texto en una base de vídeo dinámica.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI y Visuales
Selecciona entre una amplia gama de "avatares de AI" para representar tu marca o mensaje. Integra medios relevantes de la biblioteca de stock o sube los tuyos propios para ilustrar puntos clave y crear vídeos de formación atractivos.
3
Step 3
Añade Marca y Mejoras
Personaliza tu vídeo promocional con el estilo único de tu marca. Aplica "Controles de marca (logo, colores)" para mantener la consistencia y añade subtítulos para mejorar la accesibilidad y el compromiso del espectador.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo esté pulido, "expórtalo" fácilmente en el formato y calidad deseados. Este paso final crítico asegura que tu vídeo promocional profesional y de alta calidad esté listo para ser compartido en todas las plataformas para atraer a más participantes a tu programa de formación.

Casos de Uso

Desarrolla Anuncios Promocionales de Alto Impacto

Desarrolla Anuncios Promocionales de Alto Impacto

Crea rápidamente anuncios de vídeo AI de alto rendimiento para promover efectivamente tus programas de formación, captando la atención y generando inscripciones con facilidad.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?

La plataforma impulsada por AI de HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación profesional a partir de un guion usando avatares de AI y locuciones, agilizando significativamente la producción de tus vídeos de formación.

¿Puede HeyGen ayudar con la planificación y producción de vídeos de formación animados?

Sí, HeyGen te permite dar vida a tu visión creativa para vídeos animados, ofreciendo una variedad de avatares de AI y plantillas para ayudar con la planificación y producción de tus vídeos.

¿Cómo asegura HeyGen audio y vídeo de alta calidad para el contenido de formación?

HeyGen proporciona generación avanzada de locuciones e incluye automáticamente subtítulos y captions, asegurando una salida de audio y vídeo de alta calidad para todo tu contenido de formación.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos promocionales de programas de formación impactantes?

Con HeyGen, puedes crear vídeos promocionales de programas de formación directamente desde un guion, utilizando plantillas personalizables y controles de marca para transmitir efectivamente tu mensaje.

