Crea Vídeos de Formación sobre Tono de Voz con Velocidad de IA

Impulsa la comunicación de marca consistente y acelera la Formación de Identidad de Marca para profesionales del marketing usando los poderosos avatares de IA de HeyGen.

352/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo dinámico de 45 segundos para profesionales del marketing, ilustrando cómo mantener un tono de voz consistente en todos los esfuerzos de creación de contenido. Los visuales deben ser brillantes e ilustrativos, complementados por una voz de IA amigable y animada, fácilmente generada usando la función de generación de voz de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de formación sobre identidad de marca de 90 segundos para la incorporación de nuevos equipos de ventas, demostrando estrategias de comunicación efectivas dentro de un tono consistente. El vídeo debe presentar visuales basados en escenarios realistas y un tono seguro y persuasivo, fácilmente logrado convirtiendo un guion detallado en vídeo usando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un módulo de eLearning conciso de 30 segundos enfocado en crear vídeos de formación sobre tono de voz efectivos como parte de una estrategia de contenido más amplia. Emplea un enfoque visual de estilo infográfico con una narración calmada y educativa, asegurando accesibilidad a través de la función de subtítulos/captions automáticos de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación sobre Tono de Voz

Desarrolla vídeos de formación sobre tono de voz atractivos y consistentes de manera eficiente para asegurar que tus equipos comuniquen un mensaje de marca unificado.

1
Step 1
Crea un Guion y Escena
Comienza tu creación de contenido escribiendo un guion claro que describa tu tono de voz deseado. Luego, selecciona entre una variedad de plantillas y escenas de HeyGen para establecer el escenario visual de tu formación.
2
Step 2
Elige un Avatar de IA
Mejora tus vídeos de formación seleccionando un avatar de IA que mejor represente tu marca. Este elemento visual, combinado con narraciones generadas, da vida a tus instrucciones, haciendo que los conceptos complejos sean fáciles de entender.
3
Step 3
Aplica tus Pautas de Marca
Asegura una comunicación de marca consistente incorporando tus pautas de marca directamente en tu vídeo. Usa los controles de marca de HeyGen para añadir logotipos, ajustar colores y aplicar otros elementos visuales que refuercen tu identidad de marca.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Formación
Una vez que tu vídeo de formación sobre tono de voz esté completo, expórtalo fácilmente en el formato de aspecto deseado. Comparte tus vídeos de formación de alta calidad en todas las plataformas relevantes para educar a tus equipos de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Contenido de Microaprendizaje Consistente

.

Genera rápidamente clips de vídeo cortos y atractivos para plataformas internas o externas para reforzar consistentemente el mensaje de marca y el tono de voz.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación sobre tono de voz?

HeyGen permite la creación rápida de vídeos de formación sobre tono de voz atractivos utilizando avatares de IA y voces de IA. Este enfoque impulsado por IA asegura una comunicación de marca consistente en todo tu contenido de formación, haciendo la producción de vídeos más rápida y eficiente.

¿Cuáles son los beneficios de usar HeyGen para la Formación de Identidad de Marca o la incorporación de ventas?

HeyGen capacita a los equipos de RRHH y a los profesionales del marketing para producir vídeos de Formación de Identidad de Marca y de Incorporación de Equipos de Ventas rápidamente. Esto conduce a una comunicación de marca consistente y mejora las experiencias de eLearning para nuevos empleados y contrataciones.

¿Cómo asegura HeyGen la comunicación de marca consistente en su creación de contenido?

HeyGen utiliza avatares de IA personalizables y una amplia gama de voces de IA para mantener una comunicación de marca consistente. Los usuarios también pueden incorporar sus pautas de marca y logotipos, asegurando que toda la creación de contenido se alinee con su tono de voz deseado.

¿Puede HeyGen acelerar la producción de vídeos de formación de alta calidad?

Sí, HeyGen acelera significativamente la producción de vídeos de formación profesional. Sus capacidades de texto a vídeo, combinadas con una biblioteca de plantillas, optimizan tu estrategia de contenido y reducen la velocidad general de producción de vídeos.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo