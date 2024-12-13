Crea Vídeos de Directrices de Tono: Domina la Voz de tu Marca

Asegura la consistencia de la marca en todas las comunicaciones. Transforma tus guiones de vídeo en vídeos de directrices de tono atractivos con nuestras avanzadas funciones de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para equipos de RRHH y especialistas en comunicación interna, demostrando la creación de una "plantilla de directrices de tono de voz". Este vídeo debe adoptar un estilo visual informativo e instructivo, empleando gráficos limpios y una voz amigable y alentadora. Aprovecha la función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir sin esfuerzo instrucciones detalladas en una presentación dinámica, mejorada con "subtítulos" para accesibilidad y claridad, asegurando un "tono consistente" en todas las comunicaciones internas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a creadores de contenido y propietarios de pequeñas empresas, ilustrando cómo definir y encarnar su "persona de marca" a través de narrativas atractivas. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y moderno, utilizando música animada y visuales enérgicos. Incorpora los diversos "templates y escenas" de HeyGen para crear fondos llamativos y mostrar diferentes aspectos de la personalidad de una marca, asegurando que el resultado final pueda optimizarse para varias plataformas utilizando "redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" para crear "vídeos atractivos".
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de liderazgo de pensamiento de 90 segundos para freelancers y agencias de marketing, discutiendo la importancia estratégica de un "guion de vídeo" bien definido para mantener un "contenido consistente y acorde a la marca". El vídeo debe presentar un enfoque visual elegante y dirigido por expertos con una voz persuasiva y autoritaria. Utiliza la capacidad de HeyGen para generar "Texto a vídeo desde guion" para transformar sin problemas conceptos escritos en visuales pulidos, e integra visuales profesionales de la "biblioteca de medios/soporte de stock" para mejorar la credibilidad y el atractivo visual.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Directrices de Tono

Elabora directrices claras y consistentes de tono de voz de manera rápida y efectiva con vídeos atractivos impulsados por IA, asegurando que el mensaje de tu marca siempre resuene.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Comienza delineando el tono de voz deseado de tu marca, incluyendo lenguaje específico y estilos de comunicación, dentro de un "guion de vídeo" detallado. Utiliza las capacidades de texto a vídeo de HeyGen para transformar sin problemas tu contenido escrito en una base para tu vídeo de directrices.
2
Step 2
Elige tu Portavoz de IA
Selecciona un "Portavoz de IA" de la diversa biblioteca de HeyGen que mejor encarne la personalidad y los valores de tu marca. Este avatar de IA elegido entregará visualmente tus directrices de tono de voz, haciéndolas más atractivas y memorables para tu equipo.
3
Step 3
Añade Visuales y Elementos de Marca
Mejora tus "vídeos atractivos" integrando visuales relevantes de la biblioteca de medios y aplicando los "Controles de Marca" únicos de tu marca. Asegúrate de que los logotipos, colores y otros elementos visuales se alineen con la identidad de tu marca para una presentación pulida.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Directrices
Finaliza tu vídeo de directrices de tono añadiendo "subtítulos" para accesibilidad, luego "expórtalo" en tu relación de aspecto preferida. Distribuye estos vídeos impactantes en toda tu organización para fomentar un "tono consistente" en todas las comunicaciones.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Directrices de Tono Complejas con Vídeo

Transforma reglas intrincadas de "persona de marca" y "tono de voz" en vídeos digeribles y fáciles de entender usando un "Generador de Texto a Vídeo Gratuito".

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos que reflejen el tono de voz único de mi marca?

HeyGen te permite generar vídeos atractivos con un Portavoz de IA, asegurando que el tono y la personalidad consistentes de tu marca brillen. Utiliza guiones personalizables y Actores de Voz de IA para alinear cada mensaje con la voz y estrategia específica de tu marca.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para desarrollar guiones de vídeo y visuales atractivos?

HeyGen proporciona un Generador de Texto a Vídeo Gratuito y avatares de IA para dar vida a tu guion de vídeo. Puedes crear fácilmente vídeos atractivos con visuales dinámicos, guiones personalizables y elementos de narración poderosos.

¿Puede HeyGen producir vídeos multilingües con subtítulos para llegar a una audiencia más amplia?

Sí, HeyGen admite locuciones multilingües y subtítulos automáticos, lo que te permite crear vídeos impactantes para audiencias globales diversas. Esto mejora la accesibilidad y el compromiso en todas tus herramientas de comunicación.

¿Cómo aseguro que mis vídeos de HeyGen mantengan una identidad de marca y calidad de producción consistentes?

Con HeyGen, tienes controles de marca integrales, incluida la integración de logotipos y colores personalizados, para asegurar que cada vídeo se alinee con la persona de tu marca. Esto garantiza contenido consistente y acorde a la marca con alta calidad de producción en todos tus tipos de vídeo.

