Crea Videos de Formación para Sistemas de Tickets al Instante

Mejora el servicio al cliente y optimiza la formación en línea con tutoriales en video claros y sencillos gracias a los avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un video explicativo dinámico de 90 segundos que muestre los beneficios de usar un sistema de tickets de soporte orientado al cliente y sus notificaciones automáticas para los clientes. Este video debe adoptar un estilo visual amigable y accesible con avatares de IA atractivos para explicar flujos de trabajo complejos. El público principal son los clientes potenciales que evalúan soluciones de soporte. Los avatares de IA de HeyGen narrarán el proceso, complementado con texto en pantalla usando subtítulos para accesibilidad y claridad.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de formación integral de 2 minutos que demuestre las mejores prácticas para rastrear y gestionar tickets y agregar la información necesaria dentro de un sistema de tickets complejo. El enfoque visual debe ser altamente detallado, utilizando grabaciones de pantalla intercaladas con gráficos explicativos. El público objetivo son líderes de soporte experimentados y administradores. Este video se beneficiará del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para mejorar las explicaciones visuales y utilizar una generación de voz en off precisa para articular operaciones del sistema matizadas.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un video promocional conciso de 45 segundos que destaque las capacidades de integración y automatización sin problemas de una nueva actualización del sistema de tickets. Este clip debe presentar un estilo visual moderno y dinámico con transiciones rápidas y música de fondo animada. Su propósito es entusiasmar a los usuarios existentes sobre las nuevas funciones. Aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen se puede establecer rápidamente un aspecto pulido, mientras que el cambio de tamaño de la relación de aspecto y las exportaciones asegurarán que esté optimizado para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Videos de Formación para Sistemas de Tickets

Optimiza tu soporte al cliente y procesos internos produciendo fácilmente tutoriales en video profesionales para tu sistema de tickets.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Video de Formación
Comienza delineando las características clave de tu sistema de tickets. Escribe un guion completo para tus videos de formación, asegurando claridad y concisión, listo para la conversión usando la función de texto a video desde guion de HeyGen.
2
Step 2
Elige tu Presentador de IA
Selecciona un avatar de IA adecuado para guiar a los usuarios a través de las funcionalidades de tu sistema de tickets. Un avatar de IA proporciona una cara consistente y atractiva para tus tutoriales en video, mejorando la retención de los espectadores.
3
Step 3
Añade Marca y Narración
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logos y colores, para asegurar que tu contenido de formación se alinee con los estándares de tu servicio al cliente. Crea una narración clara para guiar a los usuarios.
4
Step 4
Exporta con Subtítulos
Finaliza tu video añadiendo subtítulos para mejorar la accesibilidad y comprensión. Exporta tu video de formación del sistema de tickets completo, listo para su distribución a tu equipo o clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crea Rápidamente Videos de Instrucciones Atractivos

Transforma sin esfuerzo flujos de trabajo de soporte complejos en videos de instrucciones claros, concisos y atractivos para un aprendizaje instantáneo y servicio al cliente.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos de formación para sistemas de tickets?

HeyGen te permite crear videos de formación atractivos para tu sistema de tickets utilizando avatares de IA y texto a video desde un guion. Esto simplifica el proceso de desarrollar tutoriales en video completos para tus equipos de servicio al cliente.

¿Puede HeyGen ayudar a demostrar características específicas del sistema de tickets como los formularios de envío de tickets?

Absolutamente. Las capacidades de HeyGen te permiten producir tutoriales en video claros que destacan funciones específicas, como completar formularios de envío de tickets o entender notificaciones automáticas dentro de tu sistema de soporte orientado al cliente.

¿Qué controles de marca ofrece HeyGen para videos de formación en línea?

HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logo y los colores de tu empresa en tus videos de formación en línea. Esto asegura un aspecto profesional y consistente en todos tus tutoriales en video para rastrear y gestionar tickets.

¿Qué tan rápido puedo producir múltiples tutoriales en video para mi sistema de tickets con HeyGen?

Con HeyGen, puedes generar rápidamente varios videos de formación utilizando opciones de plantillas y escenas, junto con una generación de voz en off eficiente. Esto acelera la producción de tutoriales en video, facilitando la provisión de información necesaria a tu equipo de servicio al cliente.

