Crea Vídeos de Uso de Plantillas Fácil y Efectivamente
Optimiza tu flujo de trabajo con las extensas plantillas y escenas de HeyGen, permitiéndote personalizar y crear vídeos con facilidad.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un elegante vídeo tutorial de 45 segundos para aspirantes a YouTubers, ilustrando cómo crear intros profesionales para YouTube usando las plantillas de vídeo editables de HeyGen. El vídeo debe mantener un estilo visual limpio e informativo con una voz en off clara y atractiva generada por la función de "Generación de voz en off" de HeyGen, guiando a los creadores en la personalización.
Desarrolla un vídeo instructivo conciso de 60 segundos dirigido a formadores corporativos, demostrando la facilidad de crear vídeos de uso de plantillas para la incorporación de empleados. Emplea una estética visual profesional y directa con música de fondo tranquila, destacando cómo los "Subtítulos/captions" de HeyGen pueden mejorar la accesibilidad para equipos diversos dentro del editor de vídeo.
Diseña un anuncio lúdico de 15 segundos para influencers de la Generación Z, demostrando cómo crear rápidamente plantillas de vídeo para TikTok añadiendo efectos de vídeo dinámicos. El vídeo debe tener un ritmo visual muy energético con audio de tendencia, mostrando las vastas opciones disponibles a través de la "Biblioteca de medios/soporte de stock" de HeyGen para elevar su contenido de formato corto.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Contenido Atractivo para Redes Sociales.
Produce vídeos y clips cautivadores para plataformas como YouTube, Instagram y TikTok, aprovechando las plantillas para una creación rápida.
Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento.
Diseña y despliega rápidamente anuncios de vídeo impactantes que generen resultados, utilizando AI para agilizar el proceso creativo.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos atractivos rápidamente?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de calidad profesional con facilidad, aprovechando una vasta biblioteca de plantillas de vídeo editables. Puedes generar contenido convincente rápidamente, incluyendo intros o outros cautivadores para YouTube, elevando la presencia de tu marca sin necesidad de experiencia extensa en edición.
¿Puedo personalizar plantillas de vídeo para varias plataformas de redes sociales?
Absolutamente. HeyGen ofrece versátiles plantillas de vídeo editables que puedes personalizar completamente para adaptarlas a cualquier plataforma, desde YouTube hasta TikTok. Utiliza los controles de marca de HeyGen y el cambio de tamaño de relación de aspecto para adaptar perfectamente tus plantillas de vídeo para Reels u otros clips para un compromiso óptimo en todos tus canales.
¿Qué características avanzadas ofrece el editor de vídeo de HeyGen para la creación de contenido?
El intuitivo editor de vídeo de HeyGen simplifica la producción de contenido con características robustas. Incorpora fácilmente vídeos de stock, aplica efectos de vídeo creativos y genera voces en off con sonido natural. La plataforma también admite subtítulos/captions automáticos y avatares de AI para mejorar profesionalmente tus proyectos de vídeo.
¿Cómo permite HeyGen la creación de clips animados y vídeos impulsados por AI?
HeyGen se especializa en crear clips animados dinámicos utilizando tecnología avanzada de AI. Con nuestra función de texto a vídeo desde guion, puedes transformar texto simple en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI realistas, dando vida a tus visiones creativas con un esfuerzo mínimo.