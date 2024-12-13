Crea Vídeos de Comunicación de Equipo que Inspiran Compromiso
Aumenta el compromiso de los empleados y entrega vídeos de alta calidad al instante usando avatares de IA.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Imagina que necesitas compartir rápidamente una actualización de proyecto de 30 segundos o una nueva iniciativa con tus equipos de proyecto multifuncionales. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y moderno utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar visualmente los puntos clave, acompañado de una pista de fondo energética para aumentar el compromiso.
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, explicando la cultura de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual debe ser amigable y acogedor, utilizando un avatar de IA de HeyGen para presentar la información de manera clara y consistente, complementado por un tono de audio cálido y alentador.
Produce un vídeo de comunicación interna de 20 segundos para celebrar los logros recientes del equipo, dirigido a todos los empleados para un impulso de moral. El estilo visual y de audio debe ser animado y vibrante, incorporando texto animado y música alegre, con detalles esenciales reforzados por los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación con IA.
Mejora la formación y retención de empleados creando vídeos profesionales y atractivos que transmitan información clave de manera efectiva.
Agiliza el Aprendizaje y Desarrollo Interno.
Desarrolla y entrega cursos internos y contenido educativo de manera más eficiente a una fuerza laboral distribuida.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos efectivo para la comunicación interna?
HeyGen te permite ser un poderoso creador de vídeos para la comunicación interna al aprovechar avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Puedes transformar rápidamente guiones en vídeos de alta calidad, fomentando un mejor compromiso de los empleados y una creación de vídeos más eficiente.
¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de incorporación profesional?
Para vídeos de incorporación profesional, HeyGen proporciona avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote producir fácilmente vídeos de formación atractivos. Puedes personalizar la marca con logotipos y colores, asegurando contenido consistente y pulido para los nuevos empleados, especialmente en entornos de trabajo remoto o híbrido.
¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de comunicación de equipo atractivos para equipos remotos?
HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de comunicación de equipo al ofrecer plantillas personalizables y la capacidad de generar voces en off a partir de tus guiones. Esto hace que la mensajería en vídeo sea eficiente e impactante, asegurando una comunicación clara y un mayor compromiso de los empleados en entornos de trabajo remoto o híbrido.
¿Puede HeyGen ayudar a mi empresa con la producción eficiente de vídeos corporativos?
Absolutamente, HeyGen agiliza la producción de vídeos corporativos a través de su plataforma intuitiva, permitiendo una creación rápida de vídeos sin necesidad de software de edición complejo. Puedes producir contenido de vídeo profesional rápidamente, utilizando avatares de IA y controles de marca para mantener una imagen corporativa consistente.