Crea Vídeos de Comunicación de Equipo que Inspiran Compromiso

Aumenta el compromiso de los empleados y entrega vídeos de alta calidad al instante usando avatares de IA.

341/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina que necesitas compartir rápidamente una actualización de proyecto de 30 segundos o una nueva iniciativa con tus equipos de proyecto multifuncionales. Este vídeo debe adoptar un estilo visual dinámico y moderno utilizando la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar visualmente los puntos clave, acompañado de una pista de fondo energética para aumentar el compromiso.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de 60 segundos para la incorporación de nuevos empleados, explicando la cultura de la empresa y los pasos iniciales. El estilo visual debe ser amigable y acogedor, utilizando un avatar de IA de HeyGen para presentar la información de manera clara y consistente, complementado por un tono de audio cálido y alentador.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de comunicación interna de 20 segundos para celebrar los logros recientes del equipo, dirigido a todos los empleados para un impulso de moral. El estilo visual y de audio debe ser animado y vibrante, incorporando texto animado y música alegre, con detalles esenciales reforzados por los subtítulos/captions de HeyGen para accesibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Comunicación de Equipo

Simplifica tus comunicaciones internas y crea vídeos atractivos y de alta calidad para anuncios, formación e incorporación sin esfuerzo.

1
Step 1
Crea la Base de tu Vídeo
Comienza convirtiendo tu mensaje en un vídeo convincente. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guión de HeyGen para generar rápidamente un borrador inicial a partir de tu contenido escrito, asegurando que tu mensaje sea claro y conciso.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Mejora el profesionalismo de tus vídeos de comunicación de equipo seleccionando un avatar de IA. Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o mensaje, dando vida a tu contenido con un presentador creíble y atractivo.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Asegúrate de que tus vídeos de comunicación interna sean consistentes con la identidad de tu empresa. Integra el logotipo, colores y otros elementos visuales de tu marca utilizando los controles de marca de HeyGen para mantener un aspecto profesional y cohesivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Una vez que tu vídeo esté completo, expórtalo en el formato y resolución deseados. Adapta fácilmente tus vídeos de comunicación interna para varias plataformas con la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, asegurando una visualización óptima en todos los dispositivos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso y la Motivación de los Empleados

.

Produce vídeos internos inspiradores y motivadores para fomentar una cultura de equipo positiva y aumentar la moral dentro de la organización.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un creador de vídeos efectivo para la comunicación interna?

HeyGen te permite ser un poderoso creador de vídeos para la comunicación interna al aprovechar avatares de IA y tecnología de texto a vídeo. Puedes transformar rápidamente guiones en vídeos de alta calidad, fomentando un mejor compromiso de los empleados y una creación de vídeos más eficiente.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear vídeos de incorporación profesional?

Para vídeos de incorporación profesional, HeyGen proporciona avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, permitiéndote producir fácilmente vídeos de formación atractivos. Puedes personalizar la marca con logotipos y colores, asegurando contenido consistente y pulido para los nuevos empleados, especialmente en entornos de trabajo remoto o híbrido.

¿Cómo facilita HeyGen la creación de vídeos de comunicación de equipo atractivos para equipos remotos?

HeyGen simplifica el proceso de creación de vídeos de comunicación de equipo al ofrecer plantillas personalizables y la capacidad de generar voces en off a partir de tus guiones. Esto hace que la mensajería en vídeo sea eficiente e impactante, asegurando una comunicación clara y un mayor compromiso de los empleados en entornos de trabajo remoto o híbrido.

¿Puede HeyGen ayudar a mi empresa con la producción eficiente de vídeos corporativos?

Absolutamente, HeyGen agiliza la producción de vídeos corporativos a través de su plataforma intuitiva, permitiendo una creación rápida de vídeos sin necesidad de software de edición complejo. Puedes producir contenido de vídeo profesional rápidamente, utilizando avatares de IA y controles de marca para mantener una imagen corporativa consistente.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo