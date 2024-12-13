Crea Vídeos de Alineación de Equipo: Aumenta la Productividad Ahora

Aumenta el compromiso del equipo y simplifica la comunicación con vídeos impulsados por AI, generados sin esfuerzo de texto a vídeo.

350/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Elabora un vídeo de 90 segundos dirigido a gestores de proyectos y líderes de equipo, demostrando cómo grabar mensajes asíncronos para optimizar la colaboración y aumentar la productividad, reduciendo finalmente las reuniones. Este vídeo informativo y directo utilizará generación de voz en off para asegurar claridad y transmitir los beneficios clave con un tono amigable.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de contenido de formación de 2 minutos diseñado para nuevos empleados o empleados que actualizan sus habilidades, detallando un proceso complejo o un nuevo sistema. El vídeo de aspecto profesional será educativo, limpio y fácil de seguir, beneficiándose de la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar precisión y entrega de contenido personalizado.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo motivacional de 45 segundos para todos los empleados, especialmente para equipos remotos, centrado en una nueva estrategia de comunicación de equipo para Aumentar el Compromiso del Equipo. El estilo visual y de audio dinámico e inclusivo se verá mejorado por subtítulos generados automáticamente, asegurando una marca coherente y accesibilidad para todos.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Alineación de Equipo

Crea rápidamente vídeos profesionales de alineación de equipo impulsados por AI para aumentar el compromiso, simplificar la comunicación y optimizar la colaboración en toda tu organización.

1
Step 1
Crea el Guion de tu Contenido
Redacta tu mensaje o pega un guion existente en HeyGen. Aprovecha nuestras diversas plantillas y escenas para estructurar rápidamente tu mensaje de alineación de equipo, asegurando claridad e impacto.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador AI
Elige de una galería de avatares de AI diversos y realistas para entregar tu mensaje, creando una comunicación de equipo atractiva que resuene con tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza con Marca y Subtítulos
Integra tus controles de marca como logotipos y colores para mantener una identidad de equipo coherente. Añade subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad y el compromiso en todo tu equipo.
4
Step 4
Genera y Comparte para la Alineación
Produce tus vídeos de alta calidad, listos para redimensionar y exportar en diferentes proporciones. Distribuye tu contenido sin esfuerzo para optimizar la colaboración y aumentar la productividad del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Fomenta la Cohesión del Equipo con Vídeos Motivacionales

.

Entrega mensajes inspiradores y alentadores con vídeos impulsados por AI para fortalecer la moral del equipo, fomentar la colaboración y promover una visión unificada.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifican las herramientas impulsadas por AI de HeyGen la creación de vídeos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas impulsadas por AI, incluyendo avatares de AI realistas y un Actor de Voz AI, para transformar texto en vídeos de aspecto profesional. Esto reduce significativamente el tiempo y los recursos necesarios para crear contenido atractivo, como vídeos de alineación de equipo.

¿Puede HeyGen ayudar a mi equipo a grabar mensajes asíncronos y optimizar la colaboración?

Sí, HeyGen permite a los equipos grabar fácilmente mensajes asíncronos y compartir actualizaciones, fomentando una mejor comunicación de equipo. Al utilizar vídeos impulsados por AI, puedes optimizar la colaboración y reducir la necesidad de reuniones sincrónicas, aumentando la productividad.

¿Cómo asegura HeyGen una marca coherente en los vídeos impulsados por AI?

HeyGen ofrece controles de marca integrales, permitiendo a los usuarios aplicar elementos de marca coherentes como logotipos y colores en todos los vídeos impulsados por AI. Esto asegura una apariencia profesional y unificada para todo tu contenido personalizado y vídeos de alineación de equipo.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear contenido de formación efectivo?

HeyGen proporciona varias características técnicas ideales para contenido de formación, como subtítulos generados automáticamente para accesibilidad y plantillas para una rápida creación de vídeos. Esto te permite producir eficientemente vídeos de alta calidad y aspecto profesional que realmente involucren a tu equipo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo