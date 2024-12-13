Crea vídeos de revisión de talento sin esfuerzo

Simplifica tus revisiones de talento y mejora la planificación de sucesión con avatares de AI profesionales que dan vida a tus datos de rendimiento.

454/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desbloquea el futuro de tu organización con un vídeo estratégico de 2 minutos dirigido a la alta dirección y ejecutivos de RRHH, centrado en una planificación de sucesión efectiva. El estilo visual y de audio debe ser aspiracional y orientado al futuro, transmitiendo confianza y visión estratégica, fácilmente producido utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion combinado con ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 2
Sumérgete en los detalles del desarrollo de talento con un vídeo informativo de 1 minuto diseñado para especialistas en desarrollo de talento y líderes de equipo, ilustrando cómo aprovechar los datos de rendimiento para estrategias de crecimiento impactantes. Presenta este contenido con una estética visual educativa y limpia y una voz amigable e instructiva, asegurando accesibilidad y claridad a través de varias plantillas y escenas utilizando los subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Eleva tus conversaciones de planificación de la fuerza laboral con un atractivo vídeo de 90 segundos para socios de negocio de RRHH y jefes de departamento, mostrando las mejores prácticas para discusiones estratégicas. El vídeo debe tener un estilo visual colaborativo e informativo y un tono de audio pulido y accesible, fácilmente optimizado para diferentes plataformas y necesidades de compartición utilizando la funcionalidad de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Revisión de Talento

Transforma tus procesos de revisión de talento creando vídeos atractivos, consistentes y perspicaces con la plataforma impulsada por AI de HeyGen. Mejora la claridad y ahorra tiempo.

1
Step 1
Crea tu Guion con Ideas Clave
Comienza redactando tu guion de revisión de talento, incorporando datos de rendimiento esenciales, notas de planificación de sucesión o metas de desarrollo. La potente capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen facilita la conversión de tu contenido escrito en una narrativa de vídeo dinámica, asegurando que se cubran todas las ideas cruciales.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de AI y Escena
Elige entre una diversa gama de "avatares de AI" profesionales para representar visualmente tu mensaje. Personaliza su apariencia y el fondo del vídeo para alinearlo con las características de revisión de talento de tu organización, haciendo que tus vídeos sean visualmente atractivos e informativos.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Integra el logotipo, colores y fuentes de tu empresa utilizando "Controles de marca" para asegurar que tus vídeos de revisión de talento sean consistentes con la identidad de tu organización. Este toque profesional refuerza tu compromiso con el desarrollo de talento y la comunicación clara.
4
Step 4
Exporta y Comparte tus Vídeos Finales
Una vez que tu vídeo esté completo, fácilmente "redimensiona y exporta" en varios formatos para diferentes plataformas. Comparte tus vídeos pulidos para facilitar conversaciones impactantes de planificación de la fuerza laboral y apoyar la toma de decisiones estratégicas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica Crecimiento Profesional y Motivación

.

Desarrolla vídeos inspiradores para articular caminos profesionales claros y fomentar la motivación dentro de tu equipo, aprovechando los resultados de revisión de talento para el crecimiento.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso para crear vídeos de revisión de talento?

HeyGen aprovecha avanzados avatares de AI y capacidades de texto a vídeo, permitiendo a los usuarios generar sin esfuerzo "vídeos de revisión de talento" profesionales a partir de guiones simples, reduciendo significativamente el tiempo y la complejidad de producción.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para vídeos efectivos de gestión de talento?

HeyGen ofrece robustas "herramientas de gestión de talento" a través de su plataforma, incluyendo plantillas personalizables, generación de voz en off de alta calidad y controles de marca, permitiendo a las organizaciones producir impactantes "vídeos de gestión de talento" e "informes" internos con facilidad.

¿Puede HeyGen ayudar en la preparación para reuniones críticas de revisión de talento y planificación de sucesión?

Absolutamente. Al permitir la rápida creación de vídeos informativos basados en "datos de rendimiento" o "cuestionarios", HeyGen ayuda a articular ideas para "reuniones de revisión de talento" y apoya discusiones cruciales para la "planificación de sucesión" y el "desarrollo de talento".

Mejora el desarrollo de talento con las capacidades de vídeo de HeyGen.

HeyGen asegura una comunicación consistente y atractiva para iniciativas de "desarrollo de talento" ofreciendo vídeos de marca con subtítulos precisos y diversos avatares de AI. Esto facilita la compartición de información crítica, como "objetivos" o "informes", a través de la organización.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo