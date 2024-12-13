Crea Vídeos de Coaching de Talento que Generen Resultados

Aumenta el compromiso de los empleados y la retención del conocimiento con vídeos de coaching convincentes, creados fácilmente utilizando los avatares de AI de HeyGen.

366/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de formación perspicaz de 60 segundos para los miembros actuales del equipo, ofreciendo consejos prácticos de coaching de talento sobre una habilidad específica, con visuales dinámicos y un estilo de audio instructivo y alentador, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad a partir de tu guion preparado.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo inspirador de 30 segundos de coaching dirigido a gerentes de nivel medio, centrado en el desarrollo de liderazgo y el fomento de una cultura de equipo positiva, mostrando una estética visual vibrante complementada con música motivacional, y construido eficientemente utilizando las variadas plantillas y escenas de HeyGen para comunicar rápidamente los principios básicos para la retención del conocimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un contenido de vídeo informativo de 75 segundos para todos los empleados, guiándolos a través del proceso de preparación de la revisión anual de desempeño, presentando un estilo visual claro y de apoyo con información fácilmente digerible, y generado directamente desde tu guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen, mejorado con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Coaching de Talento

Produce rápidamente vídeos de coaching de talento profesionales que involucren a los empleados y aumenten la retención del conocimiento con las potentes características de AI de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion
Esboza tu contenido de coaching y prepara tu guion. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar sin esfuerzo tus palabras escritas en un diálogo de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige tu Presentador AI
Selecciona entre una diversa gama de avatares de AI para ser tu talento en pantalla. Esto elimina la necesidad de filmación y hace que crear vídeos de coaching consistentes y de alta calidad sea sencillo.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Branding
Mejora tu vídeo aplicando la identidad visual de tu marca. Asegura la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores generando automáticamente subtítulos dentro de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de coaching de talento revisando y haciendo los últimos ajustes. Luego, utiliza las características de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para descargar tu vídeo en el formato óptimo para cualquier plataforma.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Contenido Inspirador de Desarrollo de Talento

.

Genera vídeos motivacionales convincentes que eleven y guíen al talento a través de su viaje de desarrollo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de coaching de talento convincentes?

HeyGen te permite crear vídeos de coaching de talento atractivos sin esfuerzo. Simplemente introduciendo tu guion, puedes aprovechar los avatares de AI y las capacidades avanzadas de texto a vídeo para transformar texto en contenido de vídeo profesional, agilizando todo tu proceso de producción de vídeo.

¿Simplifica HeyGen el proceso de producción de vídeos para formación?

Sí, HeyGen simplifica significativamente la producción de vídeos de formación. Su plataforma intuitiva y herramientas impulsadas por AI eliminan la necesidad de filmación o talento caro frente a la cámara, mejorando la eficiencia general de edición y flujo de trabajo y haciendo accesible la creación de vídeos corporativos.

¿Qué opciones de branding están disponibles para el contenido de vídeo corporativo en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos para asegurar que tu contenido de vídeo corporativo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes integrar fácilmente tu logotipo, personalizar colores y seleccionar entre plantillas y escenas profesionales para mantener una presencia de marca consistente en todo tu contenido de vídeo.

¿Cómo apoyan las características de HeyGen la retención del conocimiento en vídeos de coaching?

HeyGen mejora la retención del conocimiento en vídeos de coaching a través de características como subtítulos automáticos y generación de voz en off, que mejoran la accesibilidad y comprensión. Estas herramientas aseguran que tu contenido de vídeo sea impactante, ayudando al compromiso de los empleados y a una retención del conocimiento más efectiva para los vídeos de formación.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo