HeyGen facilita la producción de vídeos instructivos para la propulsión y el entrenamiento de resistencia en natación al ofrecer una interfaz fácil de usar con plantillas de vídeo listas para usar. Esto te permite transformar rápidamente tus guiones en vídeos profesionales, completos con Avatares de AI y locuciones, haciendo que las técnicas de natación complejas sean fáciles de entender.