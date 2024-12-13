Crea Vídeos de Informes de Sostenibilidad con IA

Crea rápidamente vídeos de sostenibilidad altamente diseñados con nuestra capacidad de Texto a vídeo, convirtiendo tus informes en narrativas visuales atractivas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo ESG de 45 segundos dirigido a inversores y socios comerciales, presentando visualizaciones de datos cruciales con una estética limpia de estilo infográfico y un tono autoritario, mejorado por las plantillas y escenas de HeyGen para una presentación pulida.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo atractivo de 30 segundos para seguidores en redes sociales y partes interesadas internas, mostrando el compromiso de tu empresa con la sostenibilidad a través de narraciones visuales con imágenes auténticas y cálidas, y un avatar de IA amigable que transmite mensajes clave, apoyado por los avatares de IA de HeyGen para una marca coherente.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un resumen dinámico de 15 segundos de tu informe de sostenibilidad altamente diseñado para un consumo rápido en redes sociales, con contenido visualmente dinámico y de ritmo rápido, con superposiciones de texto audaces y música animada, optimizado para varias plataformas usando el cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Informes de Sostenibilidad

Transforma sin esfuerzo tus informes de sostenibilidad en vídeos profesionales y atractivos que comuniquen claramente tus esfuerzos e impacto ESG.

1
Step 1
Pega Tu Guion
Comienza pegando el contenido de tu informe de sostenibilidad o guion en HeyGen. Nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion convierte instantáneamente tu texto en un borrador de vídeo editable, convirtiéndote en un creador de vídeos de sostenibilidad con IA.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de IA
Da vida a tu informe eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tus hallazgos. Selecciona el presentador perfecto para transmitir tu mensaje con claridad en tus vídeos ESG.
3
Step 3
Genera Locuciones
Mejora la claridad e impacto de tu vídeo con una narración de sonido natural. Utiliza nuestra función de generación de locuciones para crear un audio convincente que articule datos complejos y apoye la narración visual.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu proyecto y prepáralo para su distribución. Usa nuestra función de cambio de tamaño y exportaciones de relación de aspecto para optimizar tus informes de sostenibilidad altamente diseñados para varias plataformas, asegurando el máximo alcance.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Comunica el Impacto de la Sostenibilidad

Inspira e informa a las partes interesadas transformando datos complejos de sostenibilidad en vídeos claros y motivadores que muestren tu impacto ambiental.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear informes de sostenibilidad altamente diseñados con narraciones visuales atractivas?

HeyGen actúa como un potente motor creativo, permitiéndote transformar datos complejos en vídeos atractivos para tus informes de sostenibilidad. Utiliza nuestras plantillas personalizables y avatares de IA para crear visuales altamente diseñados que cautiven a tu audiencia a través de narraciones visuales efectivas.

¿Qué hace de HeyGen un eficiente creador de vídeos de sostenibilidad con IA para nuestra organización?

HeyGen te permite crear vídeos de informes de sostenibilidad sin esfuerzo utilizando capacidades avanzadas de IA. La capacidad de Texto a vídeo de nuestra plataforma y la generación de locuciones realistas agilizan la producción de vídeos ESG profesionales a partir de tu contenido existente.

¿Permite HeyGen la personalización para asegurar que nuestros vídeos de sostenibilidad se alineen con la identidad de la marca?

Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca robustos para asegurar que tus vídeos de sostenibilidad, incluidos los vídeos ESG, coincidan perfectamente con tu identidad corporativa. Integra fácilmente tu logo, colores de marca y activos para producir vídeos de sostenibilidad personalizables que resuenen con tu audiencia.

¿Cómo ayuda HeyGen en la producción de vídeos atractivos para informes ambientales y redes sociales?

Las características innovadoras de HeyGen te permiten producir vídeos atractivos que comunican efectivamente tus informes ambientales y están listos para contenido en redes sociales. Con avatares de IA y escenas dinámicas, puedes presentar visualizaciones de datos y mensajes clave en un formato cautivador.

