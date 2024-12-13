Crear Vídeos de Modelos de Soporte y Mejorar el Soporte al Cliente

Aumenta la eficiencia del soporte al cliente con vídeos de soporte atractivos, creados fácilmente utilizando los avatares de IA de HeyGen.

592/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 60 segundos dirigido a Gerentes de Producto y Especialistas en Soporte Técnico, ilustrando el proceso de construir una base de conocimiento en vídeo completa. Este vídeo debe adoptar un estilo visual atractivo y paso a paso, haciendo que los temas complejos sean fáciles de digerir, acompañado por un avatar de IA amigable que guíe al espectador. Muestra cómo los diversos avatares de IA de HeyGen pueden personalizar la experiencia de aprendizaje, convirtiendo contenido genérico de vídeos instructivos en un recurso dinámico para usuarios que buscan soluciones rápidas.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de incorporación de 30 segundos dirigido a nuevos clientes y Gerentes de Éxito del Cliente, ofreciendo una introducción cálida y acogedora a las características clave de un producto. La estética visual debe ser brillante y alentadora, con una voz en off clara y calmada que guíe al espectador a través de la configuración inicial. Este prompt enfatiza el uso de la sofisticada generación de voz en off de HeyGen para asegurar una experiencia de marca consistente y acogedora, haciendo que la primera interacción sea memorable y reduciendo la rotación temprana.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de resolución de problemas de 50 segundos para usuarios finales, resolviendo rápidamente un problema común del producto a través de una narrativa concisa, directa y orientada a la solución del problema. La presentación visual debe ser sencilla y muy enfocada en el problema en cuestión, con el audio siendo claro y preciso. Enfatiza cómo los Subtítulos/captions automáticos de HeyGen mejoran la accesibilidad para todos los usuarios, asegurando que la información crítica de los vídeos de preguntas frecuentes se entienda independientemente del entorno de sonido o las barreras del idioma.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Modelos de Soporte

Optimiza el servicio al cliente y empodera a tus usuarios con vídeos de modelos de soporte claros y atractivos. Usa HeyGen para transformar rápidamente información compleja en guías visuales accesibles.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla o Escribe tu Guión
Elige entre una biblioteca de plantillas profesionales y escenas optimizadas para vídeos de soporte, o redacta tu guión para articular claramente tu mensaje.
2
Step 2
Añade Avatares de IA y Medios
Da vida a tu contenido eligiendo un avatar de IA para presentar tu vídeo de soporte. Integra imágenes, vídeos o grabaciones de pantalla relevantes desde la biblioteca de medios/soporte de stock.
3
Step 3
Aplica Voz en Off y Marca
Genera audio de sonido natural para tu guión utilizando la avanzada generación de voz en off. Personaliza tu vídeo con los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Soporte de Alta Calidad
Finaliza tu vídeo revisando todos los elementos, luego expórtalo en el formato de aspecto deseado para compartirlo sin problemas en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclarar Problemas de Soporte Complejos

.

Simplifica fácilmente guías de resolución de problemas intrincadas y explicaciones de productos en contenido de vídeo claro y digerible para una resolución de problemas más rápida.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de soporte al cliente atractivos?

HeyGen te permite crear vídeos de soporte al cliente profesionales sin esfuerzo. Utilizando avatares de IA avanzados y una interfaz simple de texto a vídeo, puedes transformar tus guiones de soporte en guías visuales atractivas de manera rápida y eficiente.

¿Puedo generar rápidamente una base de conocimiento en vídeo con HeyGen?

Sí, la plataforma intuitiva de HeyGen y sus extensas plantillas de vídeo permiten la producción rápida de una base de conocimiento en vídeo completa. Esto simplifica la creación de vídeos esenciales de cómo hacer y de resolución de problemas, haciendo la información más accesible para tus clientes.

¿Cómo personaliza HeyGen los vídeos de formación en servicio al cliente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en servicio al cliente personalizados utilizando una amplia gama de presentadores de IA y voces en off de IA realistas. Esto asegura que tu contenido de formación sea altamente atractivo y resuene efectivamente con tu equipo, mejorando su experiencia de aprendizaje.

¿Qué tipos de vídeos de modelos de soporte puedo hacer con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia variedad de vídeos de modelos de soporte, incluyendo vídeos detallados de incorporación, vídeos explicativos de productos claros y vídeos dinámicos de preguntas frecuentes. Todos los vídeos pueden mejorarse con características como subtítulos y controles de marca para un máximo impacto y accesibilidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo