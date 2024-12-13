Cómo crear vídeos de base de conocimiento de soporte que enganchen

Reduzca significativamente los costos de soporte aprovechando el Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para producir rápidamente vídeos de base de conocimiento atractivos.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo de 60 segundos diseñado para usuarios existentes, desglosando una función compleja o resolviendo una pregunta frecuente para mejorar la 'retención del conocimiento'. Emplea una estética visual profesional con gráficos informativos y un avatar de IA calmado y autoritario presentando la información, asegurando claridad con subtítulos generados automáticamente por HeyGen para accesibilidad. El objetivo es proporcionar un soporte integral para usuarios intermedios.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un dinámico vídeo de 30 segundos 'impulsado por IA' anunciando una reciente actualización de producto o el lanzamiento de una nueva función, dirigido a todos los usuarios para impulsar la adopción de funciones. El estilo visual y de audio debe ser animado y atractivo, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen para un aspecto pulido e incorporando visuales vibrantes de la biblioteca de medios/soporte de stock. Este prompt se centra en generar entusiasmo y demostrar el valor de las nuevas funcionalidades.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de formación de 50 segundos ofreciendo 'tutoriales en vídeo' sobre las mejores prácticas para optimizar el uso de un módulo específico del producto, destinado a usuarios experimentados que buscan consejos avanzados. El enfoque visual debe ser limpio e instructivo, posiblemente presentando grabaciones de pantalla, y el audio debe consistir en una narración de texto a vídeo confiada desde el guion. Utiliza el redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para asegurar que el vídeo esté perfectamente formateado para varias plataformas de base de conocimiento.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Base de Conocimiento de Soporte

Empodera a tus clientes con tutoriales en vídeo atractivos que aclaren procesos complejos, mejoren la retención del conocimiento y optimicen las operaciones de soporte.

1
Step 1
Crea tu Guion de Vídeo
Esboza el contenido de tu base de conocimiento y escribe un guion claro y conciso. Utiliza la funcionalidad de Texto a vídeo desde el guion de HeyGen para convertir rápidamente tu texto en una narrativa visual.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador y Voz de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca y transmitir tu mensaje. Seleccionar avatares de IA mejora el compromiso y asegura una entrega consistente para tus vídeos de formación.
3
Step 3
Añade Visuales y Marca
Fortalece la consistencia e impacto de la marca aplicando tu logotipo y colores de marca utilizando los controles de Branding de HeyGen (logotipo, colores). Esto asegura que tus vídeos de base de conocimiento se alineen con la identidad general de tu marca, fomentando el compromiso del cliente.
4
Step 4
Exporta y Publica tu Vídeo
Genera tu vídeo de alta calidad en el formato y relación de aspecto deseados utilizando la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen. Publícalo en tu base de conocimiento para proporcionar soporte de autoservicio accesible.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica temas complejos y mejora la educación del cliente

.

Simplifica temas y procedimientos complejos en explicaciones en vídeo fácilmente digeribles, mejorando la educación del cliente y reduciendo la necesidad de soporte directo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de base de conocimiento?

HeyGen permite a las empresas crear eficientemente vídeos de base de conocimiento de alta calidad aprovechando la tecnología impulsada por IA. Esto reduce significativamente el tiempo y los costos de producción, mejorando el compromiso del cliente y promoviendo el soporte de autoservicio.

¿Qué papel juegan los Avatares de IA en la producción de tutoriales en vídeo con HeyGen?

Los Avatares de IA de HeyGen proporcionan una presencia profesional y consistente en pantalla para tus tutoriales y vídeos de formación. Combinados con una avanzada voz en off de IA, ofrecen explicaciones claras y atractivas sin necesidad de filmación tradicional.

¿HeyGen admite la personalización de marca y contenido multilingüe para vídeos de formación?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de formación se alineen con la identidad visual de tu empresa. Además, puedes añadir fácilmente subtítulos multilingües, ampliando el alcance de la educación de tus clientes a nivel global.

¿Puede HeyGen transformar texto o guiones existentes en vídeos explicativos atractivos?

HeyGen transforma tu contenido escrito y guiones de vídeo en vídeos explicativos dinámicos sin esfuerzo. Simplemente introduce tu texto, y la plataforma impulsada por IA de HeyGen generará visuales y voces en off atractivas, perfectas para demostrar procesos de cómo hacer.

