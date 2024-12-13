Crea Vídeos de Orientación Atractivos para Nuevos Estudiantes

Elabora experiencias de bienvenida profesionales y atractivas para nuevos estudiantes, mejorando la calidad de producción con el fácil texto a vídeo de HeyGen desde un guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo informativo de 60 segundos dirigido a posibles miembros que estén considerando unirse a un grupo de apoyo virtual, detallando claramente la logística de participación y los beneficios mediante un guion conciso y visuales dinámicos, entregado con una voz en off alentadora generada por HeyGen, manteniendo un estilo profesional e informativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce una colección de 30 segundos de testimonios impactantes de miembros para una orientación de grupo de apoyo, dirigida a personas que dudan en unirse, presentando voces genuinas y visuales reconfortantes con alta calidad de producción, mejorada por subtítulos automáticos de HeyGen para máxima accesibilidad y resonancia emocional.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo instructivo de 90 segundos para facilitadores, guiándolos a través del proceso de planificación de vídeos de orientación para crear introducciones visualmente atractivas para sus grupos de apoyo, demostrando cómo adaptar fácilmente las plantillas y escenas de HeyGen a partir de un guion claro para construir una experiencia de incorporación paso a paso con una voz atractiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Orientación para Grupos de Apoyo

Guía sin problemas a nuevos miembros con vídeos de orientación para grupos de apoyo atractivos e informativos que fomenten un sentido de pertenencia y preparación.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Orientación
Esboza la información clave para tus nuevos estudiantes y estructura tu mensaje para una entrega efectiva. Utiliza el texto a vídeo de HeyGen desde un guion para transformar sin esfuerzo tu contenido escrito en un vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Visuales Atractivos
Selecciona visuales dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen o sube los tuyos para mejorar tu vídeo, haciéndolo visualmente atractivo e impactante.
3
Step 3
Añade Toques Profesionales
Mejora tus vídeos de orientación aplicando toques profesionales utilizando los controles de marca de HeyGen (logo, colores), asegurando un aspecto consistente y reconocible para tu grupo de apoyo.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Finaliza tus orientaciones virtuales exportando tu vídeo de alta calidad utilizando las características de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen, haciéndolo listo para compartir en plataformas para llegar a nuevos miembros.

Casos de Uso

Expande el Contenido de Orientación

Produce eficientemente una gama más amplia de materiales de orientación para incorporar efectivamente a más nuevos miembros del grupo de apoyo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de orientación dinámicos para nuevos estudiantes?

HeyGen permite a las instituciones de educación superior producir vídeos de orientación estudiantil visualmente atractivos sin esfuerzo. Utilizando avatares de IA y texto a vídeo desde un guion, puedes transformar tus mensajes de bienvenida en contenido atractivo rápidamente, ideal para orientaciones virtuales.

¿Qué características ofrece HeyGen para la marca y la calidad de producción en vídeos de orientación estudiantil?

HeyGen asegura una alta calidad de producción con amplios controles de marca, permitiéndote integrar el logo y los colores de tu institución sin problemas. Nuestra robusta biblioteca de medios y plantillas personalizables proporcionan visuales dinámicos para recorridos por el campus y testimonios de estudiantes, haciendo que tus vídeos de orientación sean visualmente atractivos.

¿Puede HeyGen ayudar a que los vídeos de orientación para nuevos estudiantes sean más accesibles para una audiencia diversa?

Absolutamente. HeyGen apoya la accesibilidad ofreciendo generación de voz en off en múltiples idiomas y subtítulos automáticos. También puedes exportar tus vídeos de orientación en varios formatos de aspecto, asegurando que tu mensaje llegue a los nuevos estudiantes en cualquier plataforma o dispositivo.

¿Cómo apoya HeyGen la planificación creativa y el guion de vídeos de orientación atractivos?

HeyGen simplifica el proceso creativo permitiéndote convertir fácilmente tu guion en un vídeo profesional utilizando avatares de IA y plantillas preconstruidas. Esto simplifica la planificación de vídeos de orientación, permitiéndote centrarte en el contenido que importa, ya sea asesoramiento académico o apoyo a la salud mental para nuevos estudiantes.

