HeyGen facilita la comunicación global de los riesgos de la cadena de suministro a través de sus avanzadas voces en off multilingües y subtítulos automáticos. Esto asegura que las estrategias críticas de Identificación y mitigación de Riesgos sean accesibles y comprensibles para equipos diversos, creando una amplia concienciación sobre los riesgos de suministro.