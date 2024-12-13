Crea Vídeos Impactantes de Planificación de Suministros

Eleva la planificación colaborativa de la demanda y fomenta la alineación interfuncional con vídeos atractivos creados sin esfuerzo utilizando los avatares de AI de HeyGen.

387/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos dirigido a los equipos de ventas y operaciones, ilustrando el papel crítico de la planificación de la demanda y las ventajas de la planificación colaborativa de la demanda. El estilo visual y de audio debe ser atractivo y rápido, utilizando una biblioteca de medios diversa/soporte de stock para mostrar ejemplos del mundo real, complementado con subtítulos claros para accesibilidad en diversos entornos de visualización.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos para gerentes y ejecutivos de logística, detallando estrategias efectivas para gestionar interrupciones en la cadena de suministro y construir planes de resiliencia robustos. Emplea un estilo visual serio pero esperanzador utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para estructurar la narrativa, transformando un texto conciso en vídeo en un mensaje impactante sobre preparación y recuperación.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos para responsables de decisiones de TI y gestores de proyectos, destacando el poder transformador de la gestión integrada de la cadena de suministro a través de la digitalización. El vídeo debe adoptar un estilo visual moderno y enfocado en la tecnología, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transmitir rápidamente ideas complejas, con la opción de redimensionar el aspecto y exportar para distribución en múltiples plataformas.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Planificación de Suministros

Transforma conceptos complejos de planificación de suministros en vídeos claros y atractivos que mejoren la comprensión y promuevan la excelencia operativa en toda tu cadena de suministro.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla un guion detallado que describa tus ideas sobre planificación de suministros, cubriendo temas como la previsión de la demanda o la gestión de inventarios. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu texto en contenido de vídeo atractivo.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tus conceptos de gestión de la cadena de suministro. Estos avatares transmitirán profesionalmente tu mensaje, haciendo que las estrategias de planificación complejas sean más accesibles y atractivas.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Integra los controles de marca de tu empresa, incluidos logotipos y esquemas de color, para mantener una apariencia profesional consistente. Esto ayuda a fomentar la alineación interfuncional asegurando que tus vídeos reflejen la identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Revisa tu vídeo para asegurar claridad y precisión, garantizando que comunica efectivamente tus herramientas de planificación avanzadas. Finalmente, utiliza la función de redimensionamiento de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizar tu vídeo para varias plataformas y compártelo con tu equipo o partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora el Compromiso en la Formación de la Cadena de Suministro

.

Aumenta el compromiso y la retención de conocimientos en la formación de gestión de la cadena de suministro aprovechando vídeos potenciados por AI para explicar herramientas de planificación avanzadas y planes de resiliencia.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de planificación de suministros?

HeyGen te permite transformar guiones de texto en vídeos profesionales utilizando avatares de AI, facilitando la explicación de conceptos complejos de planificación de la cadena de suministro. Esto agiliza la creación de contenido para formación o actualizaciones operativas dentro de tus esfuerzos de planificación de suministros.

¿Puede HeyGen agilizar la comunicación para los procesos de planificación de la demanda?

Absolutamente. HeyGen permite la creación rápida de vídeos explicativos claros para la planificación de la demanda y la gestión de inventarios, utilizando avatares de AI y generación de voz en off para mejorar la digitalización y la alineación interfuncional dentro de tu organización.

¿Qué papel juega HeyGen en la mejora de la gestión integrada de la cadena de suministro?

HeyGen apoya la gestión integrada de la cadena de suministro proporcionando herramientas para producir rápidamente comunicaciones en vídeo consistentes y con marca. Puedes compartir fácilmente actualizaciones sobre estrategias de asignación o planes de resiliencia con personalización de marca y plantillas.

¿Cómo ayuda HeyGen con la comunicación durante interrupciones en la cadena de suministro?

HeyGen capacita a los equipos para crear y distribuir rápidamente actualizaciones cruciales durante interrupciones en la cadena de suministro. Con características como texto a vídeo y subtítulos, puedes asegurar una comunicación clara y accesible para mejorar la visibilidad en tiempo real y las estrategias de gestión de crisis.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo