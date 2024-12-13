Crea Videos de Formación para Proveedores con Eficiencia de IA
Produce de manera rápida videos de formación para vendedores atractivos, de alta calidad y accesibles utilizando avanzados avatares de IA para dar vida a tu contenido.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un video atractivo de 60 segundos sobre formación en diversidad de proveedores, dirigido a todos los proveedores actuales y potenciales para fomentar un ecosistema de adquisiciones inclusivo. El estilo visual debe ser de apoyo e informativo, utilizando imágenes diversas de la biblioteca de medios/soporte de stock, mientras se muestran prominentemente subtítulos/captions para asegurar una formación accesible para una audiencia global.
Produce un video dinámico de 30 segundos para la formación de vendedores, que sirva como una guía visual rápida para los vendedores existentes sobre las actualizaciones de nuevos procesos. El video debe adoptar un estilo visual instructivo y paso a paso, aprovechando el texto a video desde el guion para una creación de contenido eficiente y utilizando plantillas y escenas variadas para mantener a la audiencia comprometida e informada.
Crea un video de alta calidad de 45 segundos impulsado por IA que muestre los beneficios de la colaboración optimizada para proveedores avanzados y formadores internos. El estilo visual y de audio debe ser moderno y elegante, presentando un avatar de IA autoritario para transmitir información compleja con un alto valor de producción, fácilmente adaptable para diferentes plataformas utilizando el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Expande el Alcance de la Formación y Escala la Creación de Contenido.
Crea rápidamente videos de formación para proveedores completos, permitiendo la accesibilidad global y alcanzando eficientemente a una diversa gama de vendedores.
Mejora el Compromiso en la Formación de Proveedores.
Aprovecha los Avatares de IA y los Actores de Voz de IA para crear videos de formación para proveedores dinámicos y atractivos, mejorando la retención de conocimiento y el cumplimiento.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos de formación para proveedores atractivos?
HeyGen te permite crear videos de formación para proveedores atractivos de manera eficiente utilizando avanzados avatares de IA y una plataforma de texto a video. Esto permite la producción de contenido de alta calidad que comunica efectivamente información importante a tus vendedores.
¿Qué hace que HeyGen sea ideal para la creación rápida de videos de formación para vendedores?
HeyGen agiliza el proceso de producción de videos, permitiendo la creación rápida de videos a partir de guiones utilizando un Actor de Voz de IA y capacidades de texto a video. Puedes generar rápidamente videos de formación profesional, completos con un Generador de Subtítulos de IA, ahorrando tiempo y recursos significativos.
¿Puede HeyGen apoyar el desarrollo de videos de formación en diversidad de proveedores accesibles?
Absolutamente, HeyGen está bien equipado para crear videos de formación en diversidad de proveedores que sean tanto impactantes como accesibles. Sus características de creación de videos multilingües aseguran que tus mensajes vitales lleguen efectivamente a diversos proveedores, fomentando un programa más inclusivo.
¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en los videos de formación?
HeyGen ofrece controles de marca robustos, incluyendo logotipos personalizados y esquemas de color, para mantener una identidad de marca consistente en todos tus videos de formación. Utiliza plantillas y escenas profesionales para entregar una guía visual pulida que se alinee con la estética de tu empresa.