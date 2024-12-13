Crea Vídeos de Diversidad de Proveedores Fácilmente con AI
Impulsa tu programa y cuenta historias convincentes con vídeos atractivos creados usando poderosos avatares de AI.
Desarrolla un vídeo narrativo de 60 segundos dirigido a equipos internos y profesionales de compras, presentando historias impactantes de diversidad de proveedores. El estilo visual debe estar impulsado por testimonios y ser empático, utilizando ejemplos del mundo real y superposiciones de texto claras. Aprovecha las funciones de Texto a vídeo desde guion y Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar accesibilidad y resonancia emocional en un entorno empresarial inclusivo.
Produce un vídeo promocional conciso de 30 segundos para el liderazgo ejecutivo e inversores, ilustrando cómo nuestra sólida estrategia de diversidad de proveedores proporciona una ventaja competitiva significativa. El estilo visual debe ser impulsado por datos y audaz, incorporando gráficos llamativos con una voz segura y autoritaria. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para crear una presentación pulida e impactante.
Crea un vídeo acogedor de 50 segundos para el público y posibles proveedores diversos, presentando nuestro programa integral de diversidad de proveedores como un componente central de nuestra responsabilidad social corporativa. Visualmente, apunta a una estética centrada en la comunidad y atractiva con representación diversa, apoyada por un tono cálido y acogedor. Incorpora la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen y los avatares de AI para ilustrar el alcance inclusivo de nuestra iniciativa.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Impulsa la Formación en Diversidad de Proveedores.
Mejora el aprendizaje y la retención para tu programa de diversidad de proveedores con vídeos de formación interactivos impulsados por AI.
Destaca Historias de Éxito de Proveedores Diversos.
Comunica efectivamente el impacto de los proveedores diversos creando testimonios en vídeo y historias de éxito convincentes.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de diversidad de proveedores?
HeyGen permite a las organizaciones crear vídeos de diversidad de proveedores de manera eficiente utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto te permite producir contenido de alta calidad que comunica efectivamente los objetivos e iniciativas de tu programa de diversidad de proveedores.
¿Qué tipos de contenido de diversidad de proveedores se pueden producir con HeyGen?
Con HeyGen, puedes generar una amplia gama de vídeos de diversidad de proveedores, incluidos módulos de formación, resúmenes de programas e historias de éxito de proveedores. Aprovecha las plantillas de vídeo y la personalización de marca para asegurar que tu contenido se alinee con tu estrategia de diversidad de proveedores.
¿Cómo puede HeyGen mejorar el compromiso con las iniciativas de diversidad de proveedores?
HeyGen aumenta el compromiso transformando guiones en vídeos dinámicos y atractivos con voces en off realistas de AI y avatares de AI. Esto hace que temas complejos como las iniciativas de diversidad de proveedores sean más accesibles y memorables para todas las partes interesadas.
¿Puede HeyGen apoyar la comunicación multilingüe para proveedores diversos?
Sí, HeyGen facilita la comunicación multilingüe ofreciendo voces en off multilingües y subtítulos/captions automáticos. Esto asegura que los mensajes de tu programa de diversidad de proveedores sean accesibles para todos los proveedores diversos a nivel global, fortaleciendo tu cadena de suministro inclusiva.