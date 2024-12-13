Crea Vídeos de Formación en Diversidad de Proveedores con AI
Transforma tu cadena de suministro inclusiva con vídeos de formación atractivos y de calidad profesional impulsados por avatares de AI.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo motivacional de 90 segundos dirigido a los actuales gerentes de la cadena de suministro, ilustrando los beneficios convincentes de involucrar a proveedores diversos. Emplea un estilo visual dinámico y positivo, aprovechando plantillas y escenas personalizables para mostrar ejemplos del mundo real y transformar un guion en una presentación atractiva utilizando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, reforzando el valor de los programas de diversidad de proveedores.
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos para todos los empleados involucrados en compras, ofreciendo orientación práctica sobre cómo formarse eficazmente en las políticas de diversidad de proveedores. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso, incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos y asegurando la accesibilidad para todos los espectadores con subtítulos automáticos.
Diseña un vídeo de anuncio corporativo de 45 segundos para los interesados de toda la empresa, detallando el lanzamiento de nuevos programas de diversidad de proveedores. Mantén un estilo visual inspirador pero informativo, utilizando generación de locuciones de alta calidad para transmitir mensajes clave, y asegúrate de que el vídeo sea adaptable para varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para promover un entorno empresarial inclusivo.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Ampliar el Alcance de la Formación.
Crea y despliega rápidamente cursos de formación en diversidad de proveedores completos a una audiencia global más amplia.
Mejorar el Impacto de la Formación.
Utiliza AI para aumentar significativamente el compromiso y la retención de los principios y políticas clave de diversidad de proveedores.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en diversidad de proveedores de manera eficiente?
HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación en diversidad de proveedores de calidad profesional utilizando avatares de AI y locuciones realistas de AI a partir de texto, agilizando significativamente la producción de contenido para tu programa de diversidad de proveedores.
¿Qué características ofrece HeyGen para una formación en diversidad de proveedores atractiva?
HeyGen ofrece plantillas personalizables, generación automática de subtítulos y creación de vídeos multilingües, asegurando que tu contenido de formación en diversidad de proveedores sea atractivo y accesible para una audiencia global, promoviendo la diversidad y la inclusión de manera efectiva.
¿Puede HeyGen apoyar el lanzamiento de un nuevo programa de diversidad de proveedores?
Absolutamente. HeyGen empodera a las organizaciones para lanzar y apoyar su programa de diversidad de proveedores creando fácilmente vídeos impulsados por AI para formar sobre políticas de diversidad de proveedores e involucrar a proveedores diversos con mensajes consistentes y de marca.
¿Es fácil generar contenido inclusivo para la diversidad de proveedores con HeyGen?
Sí, HeyGen facilita el desarrollo de contenido inclusivo para una cadena de suministro inclusiva. Con capacidades intuitivas de texto a vídeo, avatares de AI y subtítulos automáticos, puedes asegurar que tus mensajes de diversidad de proveedores resuenen ampliamente.