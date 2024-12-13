Crea Vídeos de Formación en Diversidad de Proveedores con AI

Transforma tu cadena de suministro inclusiva con vídeos de formación atractivos y de calidad profesional impulsados por avatares de AI.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo motivacional de 90 segundos dirigido a los actuales gerentes de la cadena de suministro, ilustrando los beneficios convincentes de involucrar a proveedores diversos. Emplea un estilo visual dinámico y positivo, aprovechando plantillas y escenas personalizables para mostrar ejemplos del mundo real y transformar un guion en una presentación atractiva utilizando las capacidades de texto a vídeo de HeyGen, reforzando el valor de los programas de diversidad de proveedores.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo instructivo de 2 minutos para todos los empleados involucrados en compras, ofreciendo orientación práctica sobre cómo formarse eficazmente en las políticas de diversidad de proveedores. El vídeo debe adoptar un estilo visual claro y paso a paso, incorporando medios de archivo relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar conceptos y asegurando la accesibilidad para todos los espectadores con subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo de anuncio corporativo de 45 segundos para los interesados de toda la empresa, detallando el lanzamiento de nuevos programas de diversidad de proveedores. Mantén un estilo visual inspirador pero informativo, utilizando generación de locuciones de alta calidad para transmitir mensajes clave, y asegúrate de que el vídeo sea adaptable para varias plataformas utilizando la función de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para promover un entorno empresarial inclusivo.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Formación en Diversidad de Proveedores

Produce rápidamente vídeos de formación en diversidad de proveedores atractivos y profesionales con AI para educar a tu equipo y fomentar una cadena de suministro inclusiva.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla un guion completo que describa tus políticas de diversidad de proveedores y objetivos de formación. Aprovecha nuestra función intuitiva de texto a vídeo para generar automáticamente tu contenido de vídeo.
2
Step 2
Selecciona Avatares y Voces de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar tu marca y narrar tu formación. Mejora el compromiso con locuciones de AI de alta calidad que resuenen con tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza y Marca tu Contenido
Incorpora la marca de tu empresa, incluidos logotipos y colores, para asegurar la consistencia. Usa nuestros controles de marca para crear vídeos de calidad profesional que se alineen con la identidad de tu organización.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Asegura la accesibilidad utilizando la generación automática de subtítulos para tus vídeos de formación. Luego, exporta tu formación completa en diversidad de proveedores para compartirla con tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Promover Iniciativas de Diversidad

Inspira acción y compromiso hacia los programas de diversidad de proveedores a través de vídeos motivacionales generados por AI.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en diversidad de proveedores de manera eficiente?

HeyGen te permite crear rápidamente vídeos de formación en diversidad de proveedores de calidad profesional utilizando avatares de AI y locuciones realistas de AI a partir de texto, agilizando significativamente la producción de contenido para tu programa de diversidad de proveedores.

¿Qué características ofrece HeyGen para una formación en diversidad de proveedores atractiva?

HeyGen ofrece plantillas personalizables, generación automática de subtítulos y creación de vídeos multilingües, asegurando que tu contenido de formación en diversidad de proveedores sea atractivo y accesible para una audiencia global, promoviendo la diversidad y la inclusión de manera efectiva.

¿Puede HeyGen apoyar el lanzamiento de un nuevo programa de diversidad de proveedores?

Absolutamente. HeyGen empodera a las organizaciones para lanzar y apoyar su programa de diversidad de proveedores creando fácilmente vídeos impulsados por AI para formar sobre políticas de diversidad de proveedores e involucrar a proveedores diversos con mensajes consistentes y de marca.

¿Es fácil generar contenido inclusivo para la diversidad de proveedores con HeyGen?

Sí, HeyGen facilita el desarrollo de contenido inclusivo para una cadena de suministro inclusiva. Con capacidades intuitivas de texto a vídeo, avatares de AI y subtítulos automáticos, puedes asegurar que tus mensajes de diversidad de proveedores resuenen ampliamente.

