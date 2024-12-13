Crea Vídeos de Inversión Estratégica que Conquisten a los Inversores
Elabora vídeos persuasivos de presentación para inversores con facilidad. Aprovecha la función de Texto a vídeo desde guion para resaltar tu propuesta de valor y asegurar una recaudación de fondos crucial.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo dinámico de 45 segundos para capitalistas de riesgo que buscan tecnología disruptiva, ilustrando tu modelo de negocio innovador para la recaudación de fondos a través de visuales basados en datos y un tono enérgico y persuasivo, mejorado por los avatares de AI de HeyGen para presentar cifras clave.
Diseña un vídeo sofisticado de 60 segundos para individuos de alto patrimonio neto e inversores institucionales, utilizando visuales cinematográficos y una narrativa atractiva para presentar a tu equipo principal y su visión, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para obtener imágenes de fondo ricas, enfatizando técnicas de narración sólidas.
Produce un vídeo informativo de 30 segundos dirigido a fundadores de startups en etapa inicial, delineando claramente un problema común de inversión y su solución elegante con texto conciso en pantalla y una voz amigable, asegurando accesibilidad con la función de subtítulos/captions de HeyGen.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Vídeos de Presentación para Inversores de Alto Impacto.
Produce rápidamente vídeos de presentación para inversores convincentes, aprovechando la AI para transmitir tu propuesta de valor y asegurar inversiones estratégicas de manera eficiente.
Teasers Atractivos para Recaudación de Fondos.
Crea clips de vídeo cortos y teasers cautivadores para redes sociales, captando la atención de potenciales inversores y generando interés en tus esfuerzos de recaudación de fondos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un vídeo de presentación para inversores?
HeyGen aprovecha los avatares de AI y las capacidades de texto a vídeo desde guion para agilizar la producción de vídeos profesionales de presentación para inversores, permitiéndote centrarte en tu propuesta de valor y modelo de negocio con facilidad.
¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar un vídeo de presentación profesional?
HeyGen proporciona controles de marca completos, incluyendo personalización de logotipo y colores, junto con una rica biblioteca de medios y generación de voz en off de alta calidad, para crear un vídeo de presentación convincente y profesional que resuene con los inversores ángel.
¿Puede HeyGen ayudar a desarrollar vídeos de inversión estratégica que cuenten efectivamente mi historia?
Absolutamente. Con HeyGen, puedes elaborar fácilmente un guion convincente y utilizar avatares de AI para transmitir tu problema, solución y equipo de manera efectiva, asegurando que tus vídeos de inversión estratégica cautiven a tu audiencia a través de poderosas técnicas de narración.
¿Cómo apoya HeyGen la creación de un pitch deck para diversas plataformas?
HeyGen te permite crear y exportar tu pitch deck en varios formatos de aspecto, asegurando que tu mensaje de recaudación de fondos esté optimizado para cualquier plataforma, desde redes sociales hasta presentaciones formales, completo con subtítulos y captions para máxima accesibilidad y un claro llamado a la acción.