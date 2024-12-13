Crea Narrativas para Vídeos de Negocios que Involucren a tu Audiencia

Crea historias de marca convincentes para involucrar a los clientes y expandir tu alcance. Convierte sin esfuerzo tus guiones en contenido de vídeo poderoso con funciones intuitivas de texto a vídeo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de marketing animado de 60 segundos dirigido a marcas establecidas que buscan transmitir su historia de marca única con una perspectiva fresca. Emplea una estética visual sofisticada y moderna con gráficos en movimiento elegantes y una partitura musical inspiradora. Usa la función de texto a vídeo de HeyGen para transformar eficientemente tu narrativa en una presentación pulida, aprovechando el soporte de la biblioteca de medios/stock para obtener visuales de alta calidad que se alineen con la ética de tu marca.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 30 segundos dirigido a startups tecnológicas que introducen una nueva función, utilizando técnicas narrativas efectivas para simplificar conceptos complejos. El vídeo debe tener un estilo visual brillante y limpio con elementos animados atractivos y una voz en off amigable y optimista. Implementa las plantillas y escenas de HeyGen para un prototipado rápido y asegura la máxima accesibilidad incluyendo subtítulos/captions para transmitir claramente la información clave.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo dinámico de 15 segundos para redes sociales dirigido a creadores de contenido, diseñado para captar rápidamente la atención y resaltar un consejo rápido o un 'momento eureka'. El estilo visual y de audio debe ser rápido y enérgico, con superposiciones de texto audaces y efectos de sonido de tendencia. Aprovecha el cambio de tamaño de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar el vídeo para varias plataformas e integra un avatar de AI para entregar el consejo de manera directa y atractiva.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Narrativas para Vídeos de Negocios

Crea narrativas de negocios convincentes que resuenen con tu audiencia y fomenten el compromiso utilizando herramientas de vídeo profesionales.

1
Step 1
Crea tu Narrativa Principal
Define tu ángulo de "narración de negocios" y mensajes clave. Utiliza las "plantillas y escenas" de HeyGen para estructurar el flujo de tu vídeo, asegurando una historia de marca convincente.
2
Step 2
Escribe un Guion de Vídeo Dinámico
Desarrolla tu guion, enfocándote en "técnicas narrativas" para involucrar a los espectadores. Aprovecha la función de "texto a vídeo desde guion" de HeyGen para generar automáticamente tu vídeo, ahorrando tiempo de producción.
3
Step 3
Añade Visuales Atractivos
Da vida a tu "narrativa de vídeo". Selecciona de los "avatares de AI" de HeyGen para representar tu marca o añade tus propios medios, asegurando visuales atractivos para tu narrativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Historia
Asegúrate de que tu "creación de contenido" esté pulida y sea accesible. Añade "subtítulos/captions" para un mayor alcance y luego utiliza el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para publicar en varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Crear Anuncios de Vídeo de Alto Rendimiento

Diseña anuncios de vídeo impactantes que cuenten la historia de tu marca de manera efectiva para captar la atención y generar conversiones.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear narrativas convincentes para vídeos de negocios?

HeyGen empodera a las empresas para crear narrativas de vídeo poderosas utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Puedes transformar tu guion en narrativas atractivas, haciendo que la narración de negocios sea accesible y eficiente para vídeos de marketing y creación de contenido.

¿Qué características ofrece HeyGen para asegurar vídeos de historias de marca auténticas?

HeyGen proporciona herramientas robustas como controles de marca para integrar tu logo y colores, junto con avatares de AI y voces en off, asegurando que tu historia de marca se transmita de manera consistente. Esto ayuda a crear contenido auténtico que resuene con tu audiencia para vídeos de historias de clientes o vídeos explicativos.

¿Puede HeyGen agilizar la producción de vídeos de negocios de alta calidad para redes sociales?

Absolutamente. La capacidad de texto a vídeo de HeyGen, junto con la transcripción generada por AI y una vasta biblioteca de medios, permite una producción de vídeo rápida. Esto facilita la creación constante de vídeos de marketing profesionales y vídeos explicativos para redes sociales sin necesidad de habilidades técnicas extensas.

¿Cómo apoya HeyGen diversas técnicas narrativas para diferentes necesidades de marketing en vídeo?

HeyGen ofrece plantillas flexibles, escenas personalizables y cambio de tamaño de aspecto, permitiéndote adaptar técnicas narrativas para varios vídeos de marketing. Ya sea un vídeo explicativo o un vídeo de historia de cliente, HeyGen te ayuda a crear historias convincentes adaptadas a tu audiencia.

