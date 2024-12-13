Crea Vídeos de Formación de Storyboard con HeyGen

Optimiza tu narración visual y colaboración con los potentes avatares de IA de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo convincente de 45 segundos dirigido a gerentes de ventas, ilustrando cómo personalizar eficazmente una plantilla de storyboard para módulos de formación de ventas dinámicos. Enfatiza la facilidad de adaptar storyboards de vídeo existentes a presentaciones de productos específicas o metodologías de ventas. El vídeo debe tener un estilo visual enérgico y persuasivo, con un avatar de IA confiado que presente un texto a vídeo desde el guion, destacando la capacidad de HeyGen para transformar guiones en visuales atractivos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo corto de 30 segundos para equipos de marketing, explorando el impacto de la narración visual en la transmisión rápida de características complejas de productos. Este vídeo debe animar un concepto desde un storyboard de vídeo básico, transformándolo en un destacado reel de producto. La estética visual necesita ser moderna y elegante, incorporando gráficos en movimiento impactantes, apoyados por una generación de voz en off clara y concisa para asegurar que los mensajes clave resuenen. Utiliza el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para enriquecer la narrativa visual con activos relevantes.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de 50 segundos dirigido a diseñadores instruccionales y equipos de proyecto, mostrando los beneficios de usar herramientas de colaboración dentro de un flujo de trabajo de producción de vídeo optimizado para crear vídeos de formación de storyboard. La narrativa debe resaltar cómo un proceso de creación de storyboards eficiente conduce a un mejor contenido. Visualmente, utiliza un estilo estructurado y organizado, quizás con pantallas divididas para ilustrar las aportaciones de múltiples usuarios, asegurando que todas las instrucciones clave sean cristalinas con subtítulos/captions generados automáticamente. Concluye enfatizando cómo el redimensionamiento de la relación de aspecto y las exportaciones aseguran la preparación del contenido para varias plataformas.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación de Storyboard

Crea contenido de formación atractivo y efectivo aprovechando las intuitivas plantillas de storyboard de HeyGen y sus potentes herramientas de IA, asegurando una experiencia de narración visual sin fisuras.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Storyboard
Comienza tu proyecto de vídeo de formación eligiendo entre la diversa gama de plantillas de vídeo de formación de HeyGen. Estas plantillas pre-diseñadas proporcionan un marco estructurado para tu narración visual, asegurando un resultado cohesivo y profesional desde el principio.
2
Step 2
Desarrolla tu Guion y Escenas
Transforma tu guion escrito en contenido de vídeo atractivo. Utiliza la función de texto a vídeo desde el guion para poblar escenas, asegurando transiciones suaves y un flujo narrativo claro para tus materiales de formación.
3
Step 3
Mejora con Avatares de IA y Medios
Da vida a tu storyboard añadiendo avatares de IA para presentar tu contenido. Enriquece aún más tu vídeo de formación con visuales de la biblioteca de medios, gráficos en movimiento y controles de marca para reforzar los mensajes clave.
4
Step 4
Revisa y Exporta tu Vídeo
Realiza una revisión final de tu vídeo de storyboard utilizando la vista previa animática para asegurar que todo esté perfecto. Una vez satisfecho, exporta tu vídeo de formación de alta calidad en el aspecto deseado, listo para su implementación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Maximiza la Efectividad de la Formación

Aumenta la participación de los alumnos y la retención de información a través de vídeos de formación dinámicos e interactivos impulsados por IA.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación de storyboard atractivos de manera eficiente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación de storyboard profesionales sin esfuerzo utilizando su intuitivo editor de vídeo de IA. Puedes aprovechar las plantillas de vídeo de formación pre-diseñadas y los avatares de IA para convertir rápidamente tus guiones en contenido visual pulido. Esto agiliza todo el proceso de producción de vídeo.

¿Cuáles son las ventajas de usar las plantillas de vídeo de formación de storyboard de HeyGen para la narración visual?

Las plantillas de vídeo de formación de storyboard de HeyGen proporcionan un marco estructurado, haciendo que la narración visual sea accesible y efectiva para contenido educativo. Estas plantillas te permiten integrar fácilmente tu guion y aplicar tus controles de marca para un aspecto consistente y profesional. Aceleran la creación de contenido manteniendo una alta calidad visual.

¿Es posible personalizar la plantilla de storyboard en HeyGen para requisitos de formación únicos?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones para personalizar la plantilla de storyboard para alinearse con tus objetivos de formación específicos. Puedes modificar escenas, incorporar avatares de IA, añadir gráficos en movimiento y refinar tu guion para asegurar que el vídeo transmita perfectamente tu mensaje. Esta flexibilidad apoya diversos escenarios de incorporación de RRHH o formación en ventas.

¿Cómo mejora la plataforma de HeyGen el proceso de creación de storyboards para la producción de vídeo?

HeyGen mejora significativamente el proceso de creación de storyboards para la producción de vídeo integrando herramientas impulsadas por IA. Puedes transformar un guion directamente en un vídeo, utilizando capacidades de texto a vídeo e incluso generando una vista previa animática para visualizar el flujo antes del renderizado final. Esto permite una rápida iteración y asegura que tu storyboard de vídeo sea impactante.

