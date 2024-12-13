HeyGen mejora significativamente el proceso de creación de storyboards para la producción de vídeo integrando herramientas impulsadas por IA. Puedes transformar un guion directamente en un vídeo, utilizando capacidades de texto a vídeo e incluso generando una vista previa animática para visualizar el flujo antes del renderizado final. Esto permite una rápida iteración y asegura que tu storyboard de vídeo sea impactante.