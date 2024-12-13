Crea Vídeos de Apertura de Tiendas que Atraigan Multitudes

Lanza tu negocio con impresionantes vídeos promocionales. Personaliza fácilmente las Plantillas de Gran Apertura y escenas para crear un entusiasmo llamativo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un anuncio acogedor de 45 segundos para tu nueva tienda, un ejemplo perfecto para crear vídeos de apertura de tiendas que sean fáciles de usar para cualquier propietario de negocio. Dirígete a nuevos emprendedores y gerentes de marketing con un estilo visual brillante y cálido y una voz en off amigable entregada por un avatar de AI, todo generado a partir de tu guion usando la función de texto a vídeo de HeyGen para transmitir tu mensaje sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un creador de expectación en redes sociales de 60 segundos, utilizando las Plantillas de Redes Sociales de HeyGen para atraer a una audiencia diversa en línea, especialmente a negocios de comercio electrónico y a los responsables de marketing en redes sociales. Este vídeo moderno y vibrante debe incorporar música de fondo popular y texto animado, completo con subtítulos generados automáticamente para maximizar el alcance, y optimizado para varias plataformas usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo promocional profesional de 30 segundos dirigido a gerentes de tiendas minoristas y planificadores de eventos, mostrando lo fácil que es elevar su proceso de creación de vídeos. Este clip limpio y sofisticado, con una música de fondo inspiradora y una narración clara, debe aprovechar la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para obtener visuales y una generación de voz en off convincente para articular la emoción de su nueva apertura.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Apertura de Tiendas

Crea vídeos de Gran Apertura llamativos con la plataforma fácil de usar de HeyGen. Anuncia tu nuevo negocio, genera entusiasmo y da la bienvenida a los clientes con visuales atractivos y mensajes convincentes.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Gran Apertura
Explora nuestra diversa colección de Plantillas de Vídeo de Gran Apertura para encontrar el punto de partida perfecto. Aprovecha las plantillas y escenas de HeyGen para iniciar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo añadiendo tu texto y visuales únicos. Utiliza la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen para transformar tu mensaje escrito en contenido hablado atractivo.
3
Step 3
Mejora con Elementos de Marca
Haz que tu vídeo de apertura de tienda sea distintivamente tuyo. Aplica el logotipo y los colores de tu marca usando los controles de marca de HeyGen para asegurar un aspecto profesional y llamativo.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Genera tu vídeo promocional de alta calidad. Usa el cambio de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen para optimizarlo para varias plataformas, y luego descárgalo y compártelo para generar el máximo entusiasmo por tu apertura.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Expectación con Contenido Inspirador

Desarrolla vídeos atractivos para inspirar a clientes potenciales y generar anticipación para la gran apertura de tu tienda.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de apertura de tiendas rápida y efectivamente?

HeyGen ofrece una amplia selección de plantillas de vídeo profesionales, incluidas las Plantillas de Gran Apertura, que te permiten crear fácilmente vídeos promocionales llamativos. Con avatares de AI y funciones de texto a vídeo, puedes agilizar todo el proceso de creación de vídeos para lograr el máximo impacto y entusiasmo.

¿Qué tipos de plantillas de vídeo ofrece HeyGen para crear promociones de gran apertura?

HeyGen proporciona numerosas plantillas de vídeo fáciles de usar, diseñadas específicamente para grandes aperturas y vídeos promocionales. Estas incluyen versátiles Plantillas de Redes Sociales y Plantillas de Vídeo de Introducción, lo que facilita la creación de contenido atractivo y profesional.

¿Puedo personalizar las plantillas de vídeo de Gran Apertura en HeyGen para alinearlas con la identidad de mi marca?

¡Absolutamente! HeyGen te ofrece controles de marca completos, permitiéndote personalizar totalmente las Plantillas de Vídeo de Gran Apertura con tu logotipo único, colores y mensajes específicos. Puedes personalizar aún más tu vídeo con avatares de AI y generación avanzada de voz en off para un aspecto y sensación verdaderamente distintivos.

¿Cómo asegura HeyGen que mis vídeos de apertura de tiendas estén optimizados para diferentes plataformas?

HeyGen proporciona capacidades robustas de cambio de relación de aspecto y opciones de exportación de alta calidad, garantizando que tus vídeos de apertura de tiendas estén perfectamente optimizados para diversas plataformas como YouTube. Esto asegura que tus vídeos promocionales mantengan una apariencia profesional y llamativa en todos tus canales elegidos.

