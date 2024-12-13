Crea Vídeos de Formación con IA
Produce rápidamente vídeos de formación para empleados atractivos utilizando avatares de IA para ahorrar tiempo y mejorar la retención.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo de recorrido de producto de 60 segundos para clientes existentes, destacando una actualización de características de manera concisa y clara. El estilo visual debe ser elegante y moderno, incorporando grabaciones de pantalla de la característica en acción, complementadas con superposiciones de texto en pantalla. Asegúrate de que los subtítulos de HeyGen se generen automáticamente para mejorar la accesibilidad para todos los usuarios, junto con una voz calmada y explicativa.
Desarrolla un vídeo de formación de ventas de 30 segundos para tu equipo de ventas interno, presentando un consejo rápido sobre cómo manejar objeciones. Este vídeo dinámico debe aprovechar colores vibrantes y música enérgica para mantener un alto nivel de compromiso, presentando un portavoz animado. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional e impactante que motive al equipo para una aplicación inmediata.
Produce un vídeo de formación corporativa de 90 segundos para todo el personal, demostrando una nueva mejor práctica para compartir conocimientos de manera eficiente dentro de la organización. La presentación visual debe ser limpia y profesional, utilizando una mezcla de elementos infográficos y una voz natural. Este vídeo debe ser fácilmente adaptable para varias plataformas, por lo que aprovecha la capacidad de redimensionamiento y exportación de aspecto de HeyGen para asegurar una visualización óptima tanto en dispositivos de escritorio como móviles.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso de los aprendices y la retención de conocimientos para las sesiones de formación.
Amplía el Alcance del Aprendizaje.
Desarrolla un mayor volumen de cursos de formación de manera eficiente, permitiendo una distribución más amplia y accesibilidad a una audiencia global.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos de manera eficiente?
HeyGen te permite crear vídeos de formación atractivos sin esfuerzo utilizando IA avanzada. Nuestra plataforma aprovecha avatares de IA y tecnología de texto a vídeo, transformando tus guiones en contenido pulido perfecto para vídeos de formación de empleados o recorridos de productos, reduciendo significativamente el tiempo de producción.
¿Qué tipos de avatares de IA puedo usar para mis vídeos de formación corporativa con HeyGen?
HeyGen ofrece una amplia gama de avatares de IA que se pueden personalizar para adaptarse a tu marca y diversas necesidades de formación, incluyendo vídeos de formación corporativa y educación orientada al cliente. Puedes crear presentadores de IA consistentes y profesionales para transmitir tu mensaje de manera efectiva en todo tu contenido de formación.
¿HeyGen admite múltiples idiomas y subtítulos para la accesibilidad del contenido de formación?
Sí, HeyGen mejora significativamente la accesibilidad y el alcance de tus vídeos de formación con generación de voz robusta y subtítulos automáticos. Esto permite una fácil traducción y asegura que tus vídeos de formación de empleados sean comprendidos por una audiencia global, haciendo la educación más eficiente e inclusiva.
¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos tutoriales técnicos y recorridos de productos?
Absolutamente, HeyGen es ideal para producir vídeos tutoriales técnicos claros y recorridos de productos detallados sin edición de vídeo compleja. Puedes generar fácilmente vídeos atractivos impulsados por IA directamente desde un guion, demostrando procesos de manera efectiva para varios vídeos instructivos y tutoriales técnicos.