Elabora un anuncio ejecutivo pulido de 1.5 minutos destinado a partes interesadas externas como inversores y socios clave. El vídeo necesita un estilo visual confiable y seguro, destacando un avatar de IA realista para transmitir el mensaje de comunicaciones corporativas. Utiliza la capacidad de avatares de IA de HeyGen para crear un portavoz profesional, asegurando que el mensaje resuene con autenticidad y profesionalismo para una audiencia global.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un segmento integral de 2 minutos para la incorporación de nuevos empleados en diversas regiones internacionales. Este vídeo debe tener un estilo visual claro e informativo, complementado por un tono amigable. Debe priorizar la accesibilidad global utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen para soporte en diversos idiomas y aprovechando las voces en off multilingües. El objetivo es comunicar de manera eficiente las políticas y cultura esenciales de la empresa a los interesados internos, asegurando la comprensión independientemente del trasfondo lingüístico.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo nítido de 45 segundos explicando una nueva política o característica de la empresa a todos los empleados, elaborado con un estilo conciso y visualmente atractivo. Este vídeo debe hacer un excelente uso de las Plantillas y escenas de HeyGen para facilitar transiciones rápidas de escena y presentar información digerible. El objetivo es personalizar el contenido del vídeo sin esfuerzo para una comunicación interna efectiva, asegurando un fácil intercambio de vídeos y una rápida adopción de la nueva información por todos los interesados relevantes.
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Comunicación para Interesados

Elabora vídeos atractivos y profesionales para interesados internos y externos rápidamente, asegurando que tu mensaje sea claro, con marca e impactante.

Pega Tu Guion
Comienza pegando tu guion de vídeo preparado en la plataforma. Nuestra IA transforma automáticamente tu texto en una voz en off natural y atractiva, formando la base de tus comunicaciones corporativas.
Selecciona Tu Avatar de IA y Escena
Selecciona un avatar de IA para ser tu presentador, añadiendo una cara profesional y relatable a tu mensaje. Combina tu avatar con una escena adecuada o aprovecha una plantilla de vídeo impulsada por IA para establecer el tono correcto para tus actualizaciones de proyectos.
Aplica Características de Marca y Accesibilidad
Aplica tus controles de marca únicos, como logotipos y colores corporativos, para mantener la consistencia en todas tus comunicaciones internas y externas. Asegura el acceso universal generando fácilmente subtítulos/captions.
Exporta y Comparte Tu Vídeo
Después de revisar tu creación, exporta tu vídeo de comunicación para interesados profesional en el aspecto ratio deseado. El proceso de generación de vídeos de principio a fin hace que sea simple compartir tu mensaje de manera efectiva.

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos a partir de un guion?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos con IA, transformando tu guion escrito directamente en vídeos profesionales y atractivos. Simplemente introduces tu texto, y la tecnología de HeyGen se encarga de la animación, la generación de Actores de Voz de IA y añade automáticamente subtítulos/captions, agilizando tu proceso de generación de vídeos de principio a fin.

¿Puede HeyGen personalizar el contenido del vídeo para que coincida con la identidad de mi marca?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote personalizar completamente el contenido del vídeo para alinearlo con tus comunicaciones corporativas. Puedes incorporar los logotipos, colores y fuentes de tu marca, utilizando plantillas de vídeo impulsadas por IA para vídeos de comunicación con interesados consistentes y profesionales.

¿Qué opciones de avatar de IA y voces en off multilingües están disponibles con HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de Avatares de IA para representar tu mensaje de manera efectiva. Junto a estos, puedes elegir entre una variedad de voces en off naturales generadas por nuestra tecnología de Actores de Voz de IA, incluyendo opciones para voces en off multilingües para llegar a una audiencia más amplia con tus actualizaciones de proyectos.

¿Cómo facilita HeyGen el fácil intercambio de vídeos para comunicaciones corporativas?

HeyGen agiliza todo el proceso de creación de comunicaciones corporativas y actualizaciones de proyectos, haciendo del fácil intercambio de vídeos una parte integral de su generación de vídeos de principio a fin. Una vez que tu contenido de vídeo personalizado está completo, la plataforma proporciona herramientas de exportación sencillas para compartir tu contenido sin esfuerzo con interesados internos y externos.

