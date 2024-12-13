Crea Vídeos de Alineación de Interesados sin Esfuerzo
Involucra a tus equipos y asegura comunicaciones internas claras como el cristal utilizando avatares de IA profesionales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo atractivo de 90 segundos para el inicio de un próximo proyecto, destinado a alinear a todos los interesados del proyecto desde el principio. Este vídeo debe aprovechar las capacidades de texto a vídeo desde el guion para articular rápidamente los objetivos y cronogramas del proyecto, complementado con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock. El tono debe ser entusiasta pero profesional, inspirando colaboración y comprensión compartida.
Produce un vídeo pulido de 2 minutos de anuncio ejecutivo para comunicar un cambio significativo en la política de la empresa a todos los empleados. Emplea un avatar de IA realista y generación de voz en off de alta calidad para entregar el mensaje con autoridad y gravedad. La estética visual debe ser corporativa y confiable, con el vídeo exportado utilizando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para una distribución fluida en todas las plataformas internas.
Diseña un vídeo conciso de sesión de formación de 45 segundos para nuevos empleados, centrado en las mejores prácticas para usar nuestras herramientas de comunicación interna. Este vídeo instructivo debe utilizar plantillas y escenas pre-diseñadas para un inicio rápido, incorporando subtítulos/captions autogenerados para mejorar el aprendizaje y la retención. El estilo visual debe ser amigable y fácil de seguir, haciendo que la información compleja sea digerible para una audiencia diversa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación y Onboarding Interno.
Mejora la comprensión y retención de información crítica para todos los interesados con vídeos de formación de IA atractivos.
Desarrolla Contenido Educativo Integral.
Produce rápidamente cursos extensos en vídeo para educación interna, asegurando un conocimiento consistente en todos los equipos e interesados.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos efectivos de alineación de interesados?
HeyGen te permite crear vídeos profesionales para la alineación de interesados de manera rápida y eficiente. Utiliza avatares de IA y voces en off naturales para comunicar mensajes complejos con claridad, asegurando que tus actualizaciones de equipo y anuncios ejecutivos sean atractivos.
¿Qué características técnicas hacen que los avatares de IA y las voces en off de HeyGen sean tan realistas?
Las sofisticadas herramientas de IA de HeyGen generan avatares de IA altamente realistas y voces en off naturales a través de tecnología avanzada de texto a vídeo. Esto asegura que tus comunicaciones internas, como los inicios de proyectos y las sesiones de formación, suenen auténticas y profesionales.
¿HeyGen admite subtítulos autogenerados para accesibilidad y comprensión?
Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos para todo tu contenido de vídeo, mejorando la accesibilidad y comprensión para cada espectador. Esta función asegura que tus vídeos de alineación de interesados lleguen a una audiencia más amplia de manera efectiva.
¿Puede HeyGen usarse para diversas necesidades de comunicación interna más allá de solo vídeos de alineación?
Absolutamente, HeyGen es versátil para todas tus comunicaciones internas, desde inicios de proyectos y actualizaciones de equipo hasta sesiones de formación. Crea vídeos atractivos con calidad profesional y distribución fluida, convirtiéndolo en una herramienta de IA ideal para cualquier mensaje corporativo.