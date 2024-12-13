crear vídeos de seguridad para el equipo de escenario con IA

Produce vídeos de seguridad en el trabajo atractivos más rápido. Usa avatares de IA para simplificar la producción de vídeos y personalizar la formación.

556/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un impactante vídeo de "seguridad en el trabajo" de 60 segundos para técnicos de escenario experimentados, centrado en procedimientos avanzados de seguridad en aparejos y errores comunes. Este vídeo debería adoptar un estilo visual serio y profesional, utilizando la robusta función de generación de voz en off de HeyGen para ofrecer instrucciones precisas y autoritativas que refuercen los principios críticos de "vídeos de formación en seguridad" sin distracciones.
Prompt de Ejemplo 2
¿Qué tal si producimos un vídeo atractivo de 30 segundos para todos los miembros del equipo de escenario, destacando la importancia de realizar controles de seguridad regulares antes de una actuación? Aprovecha las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para crear un estilo visual dinámico y rápido, complementado por una pista de audio animada y alentadora, haciendo que el mensaje de seguridad resuene y contribuya a más "vídeos atractivos" dentro del módulo de formación.
Prompt de Ejemplo 3
Considera desarrollar un vídeo informativo conciso de 50 segundos para gerentes de eventos y líderes de equipo, describiendo los procedimientos de evacuación de emergencia en un entorno teatral. Esta pieza debería emplear un estilo visual claro y urgente con un tono de audio calmado y tranquilizador, y asegurar que las instrucciones cruciales sean accesibles para todos utilizando los Subtítulos automáticos de HeyGen, mostrando el poder del "vídeo de IA" para la rápida y efectiva difusión de información vital de seguridad.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Seguridad para el Equipo de Escenario

Simplifica la creación de vídeos de formación en seguridad atractivos y completos para equipos de escenario utilizando IA, asegurando una comunicación clara y mejor retención.

1
Step 1
Crea Tu Vídeo de IA
Comienza escribiendo tu guion de seguridad, luego selecciona un avatar de IA atractivo de HeyGen para presentar tu contenido de vídeo de IA de manera clara y profesional.
2
Step 2
Añade Mejoras Visuales
Mejora tu vídeo con plantillas profesionales y medios de archivo de la biblioteca de HeyGen para ilustrar los procedimientos de seguridad de manera efectiva, haciendo que la información compleja sea digerible.
3
Step 3
Aplica Funciones Multilingües
Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para proporcionar formación multilingüe, asegurando que tus vídeos de seguridad sean accesibles y comprensibles para todos los miembros del equipo, independientemente del idioma.
4
Step 4
Exporta e Integra
Exporta tu vídeo de seguridad terminado en varios formatos y relaciones de aspecto. Intégralo sin problemas con tu LMS para un despliegue y seguimiento eficientes, asegurando una integración vital con el LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Procedimientos de Seguridad Complejos

.

Transforma procedimientos de seguridad complejos para el equipo de escenario en vídeos de IA claros y concisos, haciendo que las directrices complejas sean fácilmente comprensibles para todos los miembros del equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación en seguridad atractivos para mi equipo de escenario?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de formación en seguridad atractivos para tu equipo de escenario utilizando avatares de IA y plantillas personalizables. Simplemente convierte tu guion en un vídeo de IA profesional, incorporando ayudas visuales y controles de marca para asegurar que tus mensajes de seguridad en el trabajo resuenen efectivamente.

¿Pueden los avatares de IA de HeyGen agilizar la producción de contenido de seguridad en el trabajo?

Sí, los avatares de IA de HeyGen agilizan significativamente la producción de vídeos al eliminar la necesidad de filmación tradicional. Introduce tu guion y HeyGen genera presentadores de vídeo de IA realistas, permitiendo la rápida creación de vídeos de formación en seguridad consistentes y de alta calidad.

¿HeyGen admite la personalización de la formación y opciones multilingües para equipos diversos?

Absolutamente. HeyGen ofrece una amplia personalización para tus vídeos de formación, incluyendo controles de marca y diversas plantillas. Para equipos globales, puedes crear vídeos de formación multilingües con subtítulos automáticos y varias opciones de voz en off, asegurando una comunicación clara en todas las audiencias.

¿Qué papel juega un guion en la creación de vídeos de seguridad efectivos con IA en HeyGen?

Un guion bien estructurado es fundamental para crear vídeos de seguridad efectivos con IA en HeyGen. Sirve como la base para la generación de texto a vídeo, asegurando una comunicación clara, y puede transformarse fácilmente en narrativas visuales atractivas utilizando las potentes herramientas de producción de vídeo de HeyGen.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo