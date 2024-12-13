Crea Vídeos de Formación para el Personal con Eficiencia AI
Mejora la incorporación de empleados y el intercambio de conocimientos generando vídeos de formación profesional a partir de guiones rápidamente.
Diseña un completo vídeo tutorial de 60 segundos para el personal existente, detallando una nueva actualización de software, que se puede generar fácilmente a partir de un guion utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen y apoyado por subtítulos claros. Apunta a una presentación visual limpia y paso a paso y una locución informativa y articulada para compartir conocimientos de manera efectiva.
Produce un enérgico vídeo explicativo de 30 segundos dirigido a los equipos de ventas, presentando una nueva característica del producto, aprovechando las extensas plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de la biblioteca de medios/stock para una producción rápida y visualmente rica. El audio debe ser animado y conciso, destacando los beneficios clave para vídeos de formación efectivos.
Desarrolla un persuasivo vídeo de 90 segundos para la dirección, ilustrando cómo ahorrar costes y recursos produciendo vídeos de formación interna de manera eficiente, enfatizando la función de generación de locuciones sin fisuras en HeyGen. Este vídeo debe tener un estilo visual autoritario y una narración clara y profesional, demostrando una inversión inteligente.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Escala Programas de Formación para Empleados.
Crea y entrega eficientemente más vídeos de formación y cursos para una fuerza laboral global, ampliando el intercambio de conocimientos y el alcance.
Maximiza el Compromiso de Aprendizaje.
Aprovecha la AI para crear vídeos de formación dinámicos e interactivos, aumentando significativamente el compromiso del personal y la retención de conocimientos.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación para el personal?
HeyGen te permite crear vídeos de formación para el personal sin esfuerzo transformando texto en contenido de vídeo atractivo con avatares de AI y plantillas predefinidas. Esto agiliza el proceso de producción de vídeos, haciéndolo accesible incluso sin experiencia previa en edición de vídeo.
¿Qué herramientas creativas ofrece HeyGen para hacer vídeos de formación atractivos?
HeyGen proporciona un conjunto rico de herramientas creativas para mejorar tus vídeos de formación, incluyendo una diversa biblioteca de medios, plantillas personalizables y opciones de animación dinámica. Estas características te permiten diseñar contenido visualmente atractivo que capta la atención y mejora el intercambio de conocimientos de manera efectiva.
¿Puede HeyGen ayudar a personalizar la marca para mi contenido de incorporación de empleados?
Absolutamente, HeyGen ofrece controles de marca completos para asegurar que tus vídeos de incorporación de empleados se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa. Puedes integrar fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes específicas, manteniendo una apariencia coherente y profesional en todas tus comunicaciones internas.
¿HeyGen admite la adición de locuciones y subtítulos a los vídeos tutoriales?
Sí, HeyGen admite sin problemas la generación de locuciones a partir de texto, proporcionando una narración de sonido natural para tus vídeos tutoriales. Además, la plataforma genera automáticamente subtítulos, asegurando que tu contenido sea accesible y fácil de seguir para todos los empleados.