Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de 90 segundos dirigido a Gerentes de Proyecto y Líderes de Desarrollo, enfocado en optimizar la comunicación durante la planificación del sprint. Esta presentación dinámica y clara, creada sin esfuerzo usando la función de texto a vídeo de HeyGen, mostraría las mejores prácticas para vídeos profesionales, asegurando que todos los interesados estén alineados e informados sobre el Sprint Backlog.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo impactante de 2 minutos para Propietarios de Producto y Stakeholders, demostrando el poder de establecer objetivos de sprint orientados a resultados. El contenido moderno y visualmente rico aumentaría el compromiso aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen, proporcionando una narración enérgica que transforma objetivos abstractos en resultados tangibles.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo educativo de 45 segundos dirigido a nuevos miembros del equipo Scrum, explicando los principios clave de Scrum y cómo los Vídeos de Entrenamiento de IA pueden mejorar la comprensión. Este tutorial claro y amigable se beneficiaría de la generación de voz en off de HeyGen, proporcionando una voz en off de IA natural para guiar a los espectadores a través de conceptos esenciales.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Objetivos de Sprint

Agiliza la planificación de sprints de tu equipo Scrum y aumenta el compromiso transformando tus objetivos de sprint orientados a resultados en vídeos atractivos y profesionales con las capacidades de IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion de Objetivo de Sprint
Comienza delineando tu objetivo de sprint orientado a resultados. Escribe un guion claro y conciso detallando lo que tu equipo Scrum pretende lograr. La función de texto a vídeo de HeyGen te permite convertir este guion en un vídeo dinámico sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona tu Portavoz de IA
Elige entre la amplia gama de avatares de IA de HeyGen para representar tu mensaje de objetivo de sprint. Un Portavoz de IA profesional ayuda a transmitir tus objetivos con claridad e impacto, haciendo que tus vídeos sean atractivos y fáciles de entender para tu equipo Scrum.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Voz
Refina tu vídeo aprovechando la generación de voz en off profesional para articular tus objetivos de sprint. Añade visuales relevantes, imágenes o música de fondo para mejorar aún más el mensaje y crear vídeos verdaderamente atractivos que capturen la atención.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez que tu vídeo de objetivo de sprint esté completo, expórtalo fácilmente en el formato deseado. Utiliza los subtítulos generados automáticamente para asegurar la accesibilidad y agilizar la comunicación en todo tu equipo, haciendo la planificación de sprints más efectiva.

Desarrolla Contenido Explicativo de Objetivos de Sprint

Crea sin esfuerzo explicaciones en vídeo comprensivas y claras para objetivos de sprint complejos, haciendo que los objetivos orientados a resultados sean accesibles para cada miembro del equipo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo pueden las capacidades de IA de HeyGen mejorar los vídeos de objetivos de sprint?

HeyGen aprovecha las avanzadas capacidades de IA, incluyendo avatares de IA y voces en off de IA, para ayudar a tu equipo Scrum a crear vídeos profesionales y atractivos para los objetivos de sprint. Esto agiliza la comunicación y asegura que tus objetivos de sprint orientados a resultados se articulen claramente.

¿Ofrece HeyGen plantillas para la planificación de sprints y la comunicación del equipo Scrum?

Sí, HeyGen proporciona plantillas intuitivas que simplifican la creación de vídeos de objetivos de sprint y otras comunicaciones esenciales para tu equipo Scrum. Nuestro Generador de Texto a Vídeo Gratuito permite la producción rápida de vídeos atractivos para agilizar la planificación de sprints y mejorar la comprensión.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo?

HeyGen ofrece un robusto Generador de Texto a Vídeo Gratuito, que te permite transformar guiones en vídeos profesionales con avatares de IA y voces en off de IA realistas. Nuestras capacidades de IA también incluyen una función de Portavoz de IA, facilitando la producción de contenido de alta calidad de manera eficiente con subtítulos y leyendas automáticas.

¿Puede HeyGen ayudar a aumentar el compromiso y la profesionalidad en la comunicación de nuestro equipo?

Absolutamente, HeyGen capacita a tu equipo Scrum para crear vídeos profesionales que aumentan significativamente el compromiso y agilizan la comunicación. Utiliza controles de marca y una rica biblioteca de medios para producir vídeos de objetivos de sprint pulidos y orientados a resultados que resuenen con tu audiencia.

