crear vídeos de demostración de sprint con AI: Ágil y Atractivo

Genera sin esfuerzo vídeos de demostración de sprint profesionales. Usa los avatares de AI de HeyGen para ofrecer actualizaciones rápidas y atractivas y optimizar la colaboración del equipo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo dinámico y atractivo de 45 segundos para equipos de desarrollo remoto y líderes de proyecto, mostrando actualizaciones de vídeo rápidas y asíncronas para mejorar la colaboración del equipo, utilizando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente notas en contenido convincente.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de demostración de sprint de 30 segundos, visualmente limpio y enérgico, dirigido a desarrolladores de software y scrum masters, ilustrando cómo crear fácilmente vídeos de demostración de sprint, completo con una voz en off enérgica generada usando las capacidades de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo y amigable para los negocios de 60 segundos para partes interesadas y la alta dirección, enfocándose en cómo compartir efectivamente actualizaciones de vídeo y atraer a una audiencia más amplia, asegurando accesibilidad a través de los subtítulos/captions de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Demostración de Sprint

Produce rápidamente actualizaciones de vídeo profesionales y asíncronas para las partes interesadas. Optimiza las revisiones de sprint y muestra el progreso de tu equipo con facilidad.

1
Step 1
Crea tu demostración con una plantilla
Comienza tu demostración de sprint seleccionando una plantilla impulsada por AI, diseñada para proporcionar un punto de partida profesional y eficiente para tu vídeo.
2
Step 2
Añade un portavoz avatar de AI
Mejora el profesionalismo de tu vídeo integrando un avatar de AI para actuar como un portavoz convincente para las actualizaciones de tu producto.
3
Step 3
Graba o sube contenido de pantalla
Muestra tu producto en acción incorporando grabaciones de pantalla en vivo o subiendo medios preexistentes directamente a tu vídeo.
4
Step 4
Pulsa y comparte tu vídeo
Utiliza el editor de vídeo de AI para finalizar tu demostración de sprint profesional, añadiendo características como subtítulos antes de compartirlo para optimizar la comunicación con las partes interesadas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Actualizaciones de Demostración Asíncronas Rápidas

Produce rápidamente clips de vídeo concisos y atractivos para compartir el progreso del sprint de manera asíncrona, fomentando una mejor colaboración del equipo y conciencia de las partes interesadas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen optimizar las revisiones de sprint para equipos Agile?

HeyGen permite a los equipos Agile crear actualizaciones de vídeo rápidas y asíncronas para demostraciones de sprint, facilitando compartir vídeos profesionales con las partes interesadas y optimizar las revisiones de sprint de manera eficiente.

¿Puedo usar avatares de AI y texto a vídeo para mis vídeos de demostración de sprint?

Absolutamente, el potente Generador de Texto a Vídeo de HeyGen te permite transformar rápidamente guiones en vídeos de demostración de sprint atractivos con avatares de AI realistas, actuando como tu portavoz de AI.

¿Cómo mejoran los plantillas impulsadas por AI de HeyGen la creación de vídeos?

HeyGen ofrece plantillas impulsadas por AI y un editor de vídeo intuitivo para ayudarte a producir rápidamente vídeos profesionales con fondos personalizados y controles de marca, asegurando un aspecto pulido para todas tus actualizaciones.

¿HeyGen admite grabación de pantalla y subtítulos automáticos para demostraciones?

Sí, HeyGen integra grabadores de pantalla para capturar tus demostraciones de manera efectiva. Además, el Generador de Subtítulos de AI añade automáticamente subtítulos, haciendo que tus vídeos profesionales sean accesibles y fáciles de compartir con tu audiencia.

