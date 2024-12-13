Crea Vídeos de Resumen de Patrocinio con IA

Eleva tus vídeos de patrocinio de eventos y fomenta el compromiso de los patrocinadores utilizando avatares de IA realistas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 60 segundos para propietarios de pequeñas empresas y organizaciones sin ánimo de lucro, ilustrando cómo crear vídeos efectivos de resumen de patrocinio utilizando escenas personalizables. El estilo visual y de audio debe ser alentador y optimista, con animaciones brillantes y voces en off amigables, destacando la facilidad de adaptar las plantillas y escenas de HeyGen a las necesidades únicas de la marca.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo persuasivo de 1 minuto para presentar patrocinios dirigido a agencias de marketing y gerentes de marca, enfatizando la visibilidad de la marca y el retorno de inversión a través de visuales impactantes y música de fondo enérgica. Aprovecha la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para mejorar tu mensaje con activos de alta calidad y asegurar un amplio alcance con el redimensionamiento de la relación de aspecto y exportaciones para varias plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un sofisticado vídeo de patrocinio de 2 minutos para equipos de patrocinio corporativo y coordinadores de grandes eventos, enfocándote en la eficiencia y entrega personalizada de tu propuesta. Emplea los avatares de IA de HeyGen para presentar con un tono autoritario pero accesible, apoyado por texto elegante en pantalla y música de fondo, mejorado aún más por subtítulos precisos para máxima accesibilidad e impacto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Resumen de Patrocinio

Crea vídeos de patrocinio de eventos atractivos con facilidad, asegurando asociaciones y aumentando la visibilidad de la marca utilizando herramientas intuitivas de IA.

1
Step 1
Elige una Plantilla
Selecciona entre una variedad de "Plantillas de Vídeos de Resumen de Patrocinio" diseñadas profesionalmente para iniciar rápidamente tu proyecto.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu mensaje integrando texto, medios y "Avatares de IA" para ofrecer una presentación de patrocinio dinámica.
3
Step 3
Añade Elementos de Marca
Incorpora el logotipo de tu marca, colores y genera "Voces en Off" atractivas para asegurar que tu vídeo se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Refina fácilmente tu vídeo con herramientas de "Edición Fácil", luego expórtalo en varias relaciones de aspecto para una óptima "visibilidad de marca" en todas las plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra el Valor del Evento y la Marca

Utiliza vídeos de IA atractivos para demostrar claramente la propuesta de valor de tu evento o marca, atrayendo a posibles patrocinadores con presentaciones impactantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo mejoran las herramientas impulsadas por IA de HeyGen la creación de vídeos para resúmenes de patrocinio?

HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA y capacidades de Texto a Vídeo para agilizar la creación de vídeos profesionales de resumen de patrocinio. Este enfoque impulsado por IA permite la generación rápida de contenido atractivo, reduciendo significativamente el tiempo de producción.

¿Qué tipo de herramientas de edición de vídeo ofrece HeyGen para personalizar presentaciones de patrocinio?

HeyGen ofrece herramientas de edición de vídeo intuitivas, incluyendo una interfaz de arrastrar y soltar, que permite a los usuarios personalizar fácilmente escenas y elementos para presentaciones de patrocinio atractivas. Esto asegura una experiencia de edición fluida y sencilla, incluso para principiantes.

¿Puedo usar plantillas y controles de marca para mantener la consistencia en mis vídeos de patrocinio de eventos con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen proporciona una variedad de plantillas personalizables y robustos controles de marca, incluyendo integración de logotipos y esquemas de color, para asegurar que tus vídeos de patrocinio de eventos mantengan una visibilidad de marca consistente. Esto hace que sea sencillo crear contenido pulido y acorde a la marca.

¿HeyGen admite la generación de voz en off y proporciona activos con licencia para la producción de vídeo profesional?

Sí, HeyGen cuenta con potentes capacidades de generación de voz en off para narraciones dinámicas, junto con una biblioteca completa de Activos con Licencia. Estas herramientas impulsadas por IA proporcionan todo lo necesario para una producción de vídeo profesional y pulida sin preocupaciones de licencias.

