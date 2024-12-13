crear vídeos de cumplimiento de POE: Aumenta la Eficiencia y la Retención

Aumenta la retención de conocimientos y el cumplimiento con vídeos de POE atractivos. Usa los avatares de IA de HeyGen para instrucciones dinámicas y claras.

449/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos para los miembros del equipo existente detallando un proceso actualizado para agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para convertir rápidamente tu documentación en visuales dinámicos, complementados con subtítulos claros para accesibilidad y aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para metraje B-roll relevante.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de formación de IA de 30 segundos dirigido a trabajadores remotos para mejorar la retención de conocimientos sobre funcionalidades complejas de software. Emplea los avatares de IA de HeyGen en un estilo visual moderno y limpio con gráficos animados, y experimenta con varias plantillas y escenas para crear un módulo atractivo y fácil de digerir que se pueda redimensionar fácilmente con el cambio de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 50 segundos para todo el personal anunciando y explicando nuevos requisitos de cumplimiento de seguridad, centrándose en los Procedimientos Operativos Estándar críticos. El estilo visual y de audio debe ser formal pero accesible, demostrando claramente los pasos actualizados con una generación de voz en off profesional y asegurando que todos los puntos clave se refuercen a través de los subtítulos de HeyGen, mejorados con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Cumplimiento de POE

Agiliza tu formación en cumplimiento y aumenta la retención de conocimientos con Procedimientos Operativos Estándar basados en vídeo y potenciados por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Esboza tu Procedimiento Operativo Estándar. Luego, usa la función de texto a vídeo desde el guion de HeyGen para transformar fácilmente tu contenido escrito en una narrativa de vídeo dinámica, asegurando instrucciones claras y un mensaje coherente.
2
Step 2
Elige tus Visuales
Selecciona de una amplia gama de avatares de IA para representar tu marca o instructor de formación. Estos avatares mejoran el compromiso y la profesionalidad, haciendo que tus vídeos de cumplimiento sean más cercanos e impactantes.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Subtítulos
Asegura la accesibilidad y claridad para todos los aprendices utilizando la función automática de Subtítulos de HeyGen. Esto refuerza tu mensaje y apoya diversas necesidades de aprendizaje, mejorando la retención de conocimientos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con las opciones flexibles de redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen. Publica tus POE basados en vídeo en tus plataformas de formación, asegurando un cumplimiento generalizado y operaciones optimizadas en toda tu organización.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica procedimientos complejos y mejora la educación en cumplimiento

.

Desglosa POE intrincados en formatos de vídeo fácilmente digeribles, haciendo que los requisitos de cumplimiento complejos sean claros y accionables para todos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Por qué deberían las organizaciones considerar usar HeyGen para sus Procedimientos Operativos Estándar?

HeyGen transforma la documentación tradicional de procedimientos en Vídeos de Formación de IA dinámicos, aumentando el compromiso y la retención de conocimientos. Este enfoque innovador ayuda a agilizar las operaciones y asegurar el cumplimiento de manera más efectiva que los documentos estáticos, fomentando una fuerza laboral más productiva.

¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar Procedimientos Operativos Estándar basados en vídeo?

Utilizar POE basados en vídeo aumenta significativamente la eficiencia y la retención de conocimientos dentro de una organización. Hacen que la formación y la incorporación sean más atractivas, ayudando en última instancia a agilizar las operaciones y asegurar instrucciones claras para todos los empleados.

¿Puede HeyGen personalizar los elementos visuales y la marca para los vídeos de POE?

Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus POE basados en vídeo. Puedes aprovechar varias plantillas, incorporar tus controles de marca como logotipos y colores, y mejorar los visuales para crear vídeos de calidad profesional que se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.

¿Cómo mejora HeyGen la accesibilidad y el compromiso de los POE basados en vídeo?

HeyGen mejora significativamente la accesibilidad y el compromiso de tus POE basados en vídeo a través de características como subtítulos automáticos y diversas voces en off. Esto asegura que la documentación de procedimientos cruciales sea fácilmente comprendida por todos los empleados, aumentando la retención de conocimientos en toda tu fuerza laboral.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo