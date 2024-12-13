crear vídeos de cumplimiento de POE: Aumenta la Eficiencia y la Retención
Aumenta la retención de conocimientos y el cumplimiento con vídeos de POE atractivos. Usa los avatares de IA de HeyGen para instrucciones dinámicas y claras.
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos para los miembros del equipo existente detallando un proceso actualizado para agilizar las operaciones y mejorar la eficiencia. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para convertir rápidamente tu documentación en visuales dinámicos, complementados con subtítulos claros para accesibilidad y aprovechando la biblioteca de medios/soporte de stock para metraje B-roll relevante.
Crea un vídeo de formación de IA de 30 segundos dirigido a trabajadores remotos para mejorar la retención de conocimientos sobre funcionalidades complejas de software. Emplea los avatares de IA de HeyGen en un estilo visual moderno y limpio con gráficos animados, y experimenta con varias plantillas y escenas para crear un módulo atractivo y fácil de digerir que se pueda redimensionar fácilmente con el cambio de relación de aspecto y exportaciones para diferentes plataformas.
Crea un vídeo informativo de 50 segundos para todo el personal anunciando y explicando nuevos requisitos de cumplimiento de seguridad, centrándose en los Procedimientos Operativos Estándar críticos. El estilo visual y de audio debe ser formal pero accesible, demostrando claramente los pasos actualizados con una generación de voz en off profesional y asegurando que todos los puntos clave se refuercen a través de los subtítulos de HeyGen, mejorados con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Usa vídeos potenciados por IA para hacer que la formación de POE sea más atractiva, asegurando una mejor comprensión y retención de información crítica de cumplimiento.
Crea módulos de formación completos para un amplio alcance.
Produce rápidamente numerosos vídeos de cumplimiento de POE, asegurando una formación consistente para todos los empleados independientemente de su ubicación.
Preguntas Frecuentes
¿Por qué deberían las organizaciones considerar usar HeyGen para sus Procedimientos Operativos Estándar?
HeyGen transforma la documentación tradicional de procedimientos en Vídeos de Formación de IA dinámicos, aumentando el compromiso y la retención de conocimientos. Este enfoque innovador ayuda a agilizar las operaciones y asegurar el cumplimiento de manera más efectiva que los documentos estáticos, fomentando una fuerza laboral más productiva.
¿Cuáles son los principales beneficios de utilizar Procedimientos Operativos Estándar basados en vídeo?
Utilizar POE basados en vídeo aumenta significativamente la eficiencia y la retención de conocimientos dentro de una organización. Hacen que la formación y la incorporación sean más atractivas, ayudando en última instancia a agilizar las operaciones y asegurar instrucciones claras para todos los empleados.
¿Puede HeyGen personalizar los elementos visuales y la marca para los vídeos de POE?
Absolutamente, HeyGen permite una amplia personalización de tus POE basados en vídeo. Puedes aprovechar varias plantillas, incorporar tus controles de marca como logotipos y colores, y mejorar los visuales para crear vídeos de calidad profesional que se alineen perfectamente con la identidad de tu empresa.
¿Cómo mejora HeyGen la accesibilidad y el compromiso de los POE basados en vídeo?
HeyGen mejora significativamente la accesibilidad y el compromiso de tus POE basados en vídeo a través de características como subtítulos automáticos y diversas voces en off. Esto asegura que la documentación de procedimientos cruciales sea fácilmente comprendida por todos los empleados, aumentando la retención de conocimientos en toda tu fuerza laboral.