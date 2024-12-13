Aunque HeyGen se centra en la creación poderosa de videos, los videos de configuración de software resultantes pueden integrarse fácilmente en plataformas que admiten análisis de video para el seguimiento del compromiso. Puedes alojar estos videos de instalación en plataformas como YouTube para rastrear el compromiso y aumentar la adopción de productos de manera efectiva. Las herramientas impulsadas por IA de HeyGen aseguran que tu contenido esté listo para un análisis detallado.