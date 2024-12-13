Crea Vídeos de Formación para Despliegue de Software con Facilidad

Impulsa la adopción del producto y simplifica la incorporación con vídeos educativos para clientes atractivos, creados sin esfuerzo usando avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a usuarios existentes que necesitan una guía paso a paso sobre una nueva función de software; este vídeo debe emplear visuales dinámicos y energéticos, incluyendo grabaciones de pantalla y superposiciones de texto, acompañado de una banda sonora animada y subtítulos precisos generados automáticamente a partir de tu guion usando la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vibrante vídeo de anuncio de 30 segundos para informar a todos los empleados y partes interesadas sobre el próximo lanzamiento de software, destacando los beneficios clave y fomentando la adopción del producto; el estilo visual debe ser moderno e impactante con transiciones rápidas de escenas, utilizando el soporte de la biblioteca de medios de HeyGen para transmitir emoción y una voz generada por IA confiada.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un tutorial conciso de 45 segundos para usuarios que resuelven problemas comunes de software, con el objetivo de reducir las solicitudes de soporte; el estilo visual debe ser práctico e informativo, con un avatar de IA demostrando soluciones y usando texto claro en pantalla, todo mejorado por las capacidades de generación de avatares y voz en off de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación para Despliegue de Software

Agiliza tus despliegues de software y aumenta la adopción de usuarios con vídeos de formación atractivos y profesionales, simplificando características complejas en guías fáciles de entender.

1
Step 1
Crea tu Guion de Formación
Esboza las nuevas características de tu software y la guía paso a paso. Usa tu guion como base para una poderosa generación de texto a vídeo, asegurando precisión y consistencia.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para representar visualmente tu marca y entregar tu contenido de formación de manera efectiva, haciendo tus vídeos más atractivos.
3
Step 3
Añade Visuales y Voz en Off
Mejora tu vídeo añadiendo medios relevantes de nuestra biblioteca de stock, generando voces en off claras para tu avatar elegido e incluyendo subtítulos para mejorar la comprensión.
4
Step 4
Exporta y Comparte sin Problemas
Finaliza tu vídeo con controles de marca, luego expórtalo en el formato de aspecto óptimo para tu plataforma de aprendizaje o base de conocimiento interna, asegurando una amplia accesibilidad.

Simplifica Conceptos Complejos de Software

Aclara características y procesos de software intrincados a través de vídeo potenciado por IA, haciendo que los temas complejos sean fáciles de entender para los usuarios.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a mi empresa SaaS a crear vídeos educativos efectivos para clientes?

HeyGen permite a las empresas SaaS generar rápidamente vídeos educativos de alta calidad para clientes y contenido de incorporación usando avatares de IA y plantillas versátiles. Esto simplifica la transmisión de guías paso a paso para la adopción del producto, mejorando la comprensión del usuario y reduciendo las solicitudes de soporte.

¿Qué características ofrece HeyGen para desarrollar tutoriales de software atractivos?

HeyGen proporciona características avanzadas como avatares de IA e integración de voz de IA para crear tutoriales de software dinámicos. Puedes combinar grabaciones de pantalla con narraciones profesionales para ofrecer guías claras y paso a paso para cualquier software.

¿Es HeyGen adecuado para crear vídeos de formación para despliegue de software a gran escala?

Absolutamente. HeyGen está diseñado para agilizar la creación de vídeos de formación para despliegue de software y contenido para bases de conocimiento. Su funcionalidad de texto a vídeo y controles de marca permiten una producción consistente y eficiente para todas tus necesidades de formación.

¿Cómo impacta el uso de HeyGen para vídeos de formación en la adopción del producto y las solicitudes de soporte?

Al aprovechar HeyGen para producir vídeos de formación claros y accesibles, las empresas pueden mejorar significativamente la adopción del producto y reducir las solicitudes de soporte. La guía visual de alta calidad asegura que los usuarios puedan aprender y utilizar el software de manera efectiva de forma independiente.

