Crea Vídeos Tutoriales de Software Rápida y Profesionalmente
Aumenta la participación de los usuarios en tus vídeos tutoriales aprovechando la generación de voz de HeyGen para explicaciones profesionales.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo instructivo detallado de 2 minutos para usuarios técnicos, demostrando una función compleja del software o solucionando un problema común. El estilo visual debe ser preciso y funcional, utilizando anotaciones en pantalla y subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la claridad, mientras que el audio proporciona una narración constante e informativa generada a partir de tu función de Texto a vídeo desde guion.
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos sobre cómo hacer algo para profesionales ocupados, mostrando un consejo rápido o una función frecuentemente utilizada dentro del software. Este dinámico vídeo tutorial debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida e incorporar visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock, apuntando a un estilo de audio enérgico e inmediatamente accionable.
Imagina un vídeo de anuncio de 1 minuto y 30 segundos para usuarios existentes de software, presentando una nueva función o actualización significativa como parte de tu documentación de vídeo generada por IA. La estética visual debe ser moderna y elegante, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas, y presentando un avatar de IA atractivo para articular los beneficios con una voz convincente y clara.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Crea más cursos y llega a más estudiantes en todo el mundo.
Desarrolla vídeos tutoriales completos para cursos de software y plataformas de aprendizaje en línea, llegando a una audiencia global de manera eficiente y efectiva.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación con IA.
Mejora la formación interna y la incorporación produciendo vídeos instructivos atractivos y paso a paso que mejoran la comprensión y retención del usuario.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos instructivos?
La plataforma de IA generativa de HeyGen te permite crear vídeos instructivos de alta calidad sin esfuerzo a partir de un guion, utilizando avatares de IA y voces generadas por IA. Este editor de vídeo de IA agiliza todo el proceso de producción de texto a vídeo, haciendo que las guías complejas sean fáciles de producir.
¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la documentación de vídeo generada por IA?
HeyGen, como plataforma de IA generativa, proporciona herramientas de edición robustas para producir documentación de vídeo generada por IA profesional. Puedes transformar guiones complejos en tutoriales de vídeo atractivos con avatares de IA y generación de voz precisa, asegurando guías de usuario claras paso a paso.
¿Puedo personalizar mis vídeos tutoriales creados con HeyGen?
¡Por supuesto! HeyGen ofrece controles de personalización completos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca específicos en tus vídeos tutoriales. Utiliza plantillas y escenas personalizables, junto con herramientas de edición avanzadas, para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.
¿Cómo hace HeyGen que los vídeos tutoriales generados por IA sean más accesibles?
HeyGen mejora la accesibilidad de tus vídeos tutoriales a través de subtítulos/captions automáticos y voces generadas por IA de alta calidad. Además, la plataforma admite el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas, asegurando que tu contenido llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.