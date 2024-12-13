Crea Vídeos Tutoriales de Software Rápida y Profesionalmente

Aumenta la participación de los usuarios en tus vídeos tutoriales aprovechando la generación de voz de HeyGen para explicaciones profesionales.

346/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo instructivo detallado de 2 minutos para usuarios técnicos, demostrando una función compleja del software o solucionando un problema común. El estilo visual debe ser preciso y funcional, utilizando anotaciones en pantalla y subtítulos/captions de HeyGen para mejorar la claridad, mientras que el audio proporciona una narración constante e informativa generada a partir de tu función de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 45 segundos sobre cómo hacer algo para profesionales ocupados, mostrando un consejo rápido o una función frecuentemente utilizada dentro del software. Este dinámico vídeo tutorial debe aprovechar las plantillas y escenas de HeyGen para una producción rápida e incorporar visuales atractivos de la biblioteca de medios/soporte de stock, apuntando a un estilo de audio enérgico e inmediatamente accionable.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo de anuncio de 1 minuto y 30 segundos para usuarios existentes de software, presentando una nueva función o actualización significativa como parte de tu documentación de vídeo generada por IA. La estética visual debe ser moderna y elegante, utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones de HeyGen para adaptarse a varias plataformas, y presentando un avatar de IA atractivo para articular los beneficios con una voz convincente y clara.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona la Creación de Vídeos Tutoriales de Software

Produce rápidamente vídeos instructivos profesionales, claros y atractivos que empoderan a los usuarios y simplifican la incorporación, aprovechando la IA para simplificar procesos complejos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Desarrolla un guion detallado para tu vídeo tutorial de software. Utiliza la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para convertir sin problemas tu 'escritura de guion' en secuencias visuales, asegurando un flujo coherente.
2
Step 2
Graba Tu Pantalla
Captura visuales nítidos de tu software en acción. Usa herramientas de 'Captura de Pantalla y Vídeo' o integra metraje de 'grabación de pantalla' existente para ilustrar cada paso de manera efectiva, proporcionando claridad visual a tu audiencia.
3
Step 3
Genera Voces en Off
Mejora tu vídeo con una narración profesional. Aprovecha la función de 'Generación de voces en off' de HeyGen para añadir audio claro y natural que guíe a los espectadores a través de tu tutorial de software, haciendo tu contenido más accesible.
4
Step 4
Edita y Exporta
Refina tu vídeo usando 'herramientas de edición' para combinar grabaciones de pantalla con elementos generados por IA. Aplica 'Controles de marca (logotipo, colores)' para mantener la consistencia y exporta tu 'documentación de vídeo generada por IA' pulida para compartir sin problemas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera vídeos y clips atractivos para redes sociales en minutos

.

Produce rápidamente vídeos cortos e impactantes sobre cómo hacer algo y consejos de software para redes sociales, aumentando el compromiso de la audiencia y la visibilidad del producto rápidamente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos instructivos?

La plataforma de IA generativa de HeyGen te permite crear vídeos instructivos de alta calidad sin esfuerzo a partir de un guion, utilizando avatares de IA y voces generadas por IA. Este editor de vídeo de IA agiliza todo el proceso de producción de texto a vídeo, haciendo que las guías complejas sean fáciles de producir.

¿Qué capacidades técnicas ofrece HeyGen para la documentación de vídeo generada por IA?

HeyGen, como plataforma de IA generativa, proporciona herramientas de edición robustas para producir documentación de vídeo generada por IA profesional. Puedes transformar guiones complejos en tutoriales de vídeo atractivos con avatares de IA y generación de voz precisa, asegurando guías de usuario claras paso a paso.

¿Puedo personalizar mis vídeos tutoriales creados con HeyGen?

¡Por supuesto! HeyGen ofrece controles de personalización completos, permitiéndote integrar tu logotipo y colores de marca específicos en tus vídeos tutoriales. Utiliza plantillas y escenas personalizables, junto con herramientas de edición avanzadas, para asegurar que tu contenido se alinee perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Cómo hace HeyGen que los vídeos tutoriales generados por IA sean más accesibles?

HeyGen mejora la accesibilidad de tus vídeos tutoriales a través de subtítulos/captions automáticos y voces generadas por IA de alta calidad. Además, la plataforma admite el cambio de tamaño de aspecto para varias plataformas, asegurando que tu contenido llegue a una audiencia más amplia de manera efectiva.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo