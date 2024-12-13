Crea Vídeos de Concienciación sobre Ingeniería Social Rápidamente

Empodera a tus empleados para prevenir violaciones de datos y ataques de phishing con vídeos cortos dinámicos utilizando avatares de IA.

537/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo educativo de 60 segundos dirigido a trabajadores remotos e individuos que manejan datos sensibles, centrándose en cómo reconocer y contrarrestar tácticas sutiles de ingeniería social como el pretexto. El estilo visual y de audio debe ser calmado y profesional, empleando plantillas y escenas claras para mostrar una interacción hipotética, con puntos esenciales reforzados mediante subtítulos/captions para ayudar a los espectadores a proteger su información.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo animado impactante de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y usuarios novatos en TI, explicando el peligro de un ataque de ransomware originado por una descarga inesperada. El estilo visual debe ser simplificado y de tipo caricatura para mejorar la comprensión, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para gráficos relacionados y dirigido por una narración directa y concisa desde texto a vídeo desde el guion, destacando la importancia de un kit básico de ciberseguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo informativo de 45 segundos para el público en general, enfatizando consejos críticos de conciencia de seguridad para prevenir una violación de datos personales al detectar actividades sospechosas en línea. El estilo visual y de audio debe ser empático pero firme, manteniendo una estética limpia con señales claras en pantalla para varios dispositivos, asegurando una amplia accesibilidad a través del redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y una generación de voz en off tranquilizadora.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear Vídeos de Concienciación sobre Ingeniería Social

Produce rápidamente vídeos impactantes de concienciación sobre ingeniería social para educar a tu equipo y proteger contra amenazas en evolución utilizando la potente plataforma de vídeo de IA de HeyGen.

1
Step 1
Crea tu Guion y Selecciona un Avatar
Comienza redactando tu guion para vídeos convincentes de concienciación sobre ingeniería social. Luego, elige entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tu mensaje con un toque humano.
2
Step 2
Personaliza Visuales y Elementos de Marca
Mejora el profesionalismo de tu vídeo aplicando el logotipo y los colores de tu empresa utilizando controles de branding. Integra plantillas y escenas para transmitir eficazmente la concienciación sobre seguridad crucial.
3
Step 3
Genera Voz en Off y Mejora con Medios
Da vida a tu guion con audio de alta calidad utilizando nuestra generación de voz en off. Complementa tu narrativa con visuales relevantes de la biblioteca de medios para ilustrar claramente temas complejos como los ataques de phishing.
4
Step 4
Exporta y Distribuye Ampliamente
Asegúrate de que tu mensaje llegue a todos habilitando subtítulos/captions para accesibilidad. Exporta tu vídeo terminado en proporciones de aspecto óptimas, facilitando compartir información crítica con todos los empleados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Vídeos de Concienciación Cortos e Impactantes

.

Genera rápidamente vídeos cortos y convincentes para comunicar efectivamente temas de seguridad complejos y combatir los ataques de phishing en evolución a los empleados.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de concienciación sobre ingeniería social?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos convincentes de concienciación sobre ingeniería social utilizando avatares de IA realistas y texto a vídeo desde el guion, involucrando a tus empleados de manera efectiva en la formación de concienciación sobre seguridad.

¿Puede HeyGen mejorar nuestra formación de concienciación sobre seguridad para ataques de phishing?

Sí, HeyGen te permite producir formación de concienciación sobre seguridad atractiva para combatir los ataques de phishing en evolución. Genera rápidamente vídeos cortos con contenido personalizable para proteger mejor tu información y preparar a tu equipo.

¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de formación en seguridad?

HeyGen proporciona controles de branding robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos de formación en seguridad para proteger tu información se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. Esto mantiene la consistencia en todos tus materiales del kit de herramientas de ciberseguridad.

¿Qué tan rápido puedo generar vídeos para evitar ataques de ingeniería social y phishing con HeyGen?

Con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes producir rápidamente contenido de alta calidad para evitar ataques de ingeniería social y phishing. Su texto a vídeo desde el guion y la generación instantánea de voz en off agilizan significativamente la creación de materiales vitales de concienciación sobre seguridad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo