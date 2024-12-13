Crea Vídeos de Concienciación sobre Ingeniería Social Rápidamente
Empodera a tus empleados para prevenir violaciones de datos y ataques de phishing con vídeos cortos dinámicos utilizando avatares de IA.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo educativo de 60 segundos dirigido a trabajadores remotos e individuos que manejan datos sensibles, centrándose en cómo reconocer y contrarrestar tácticas sutiles de ingeniería social como el pretexto. El estilo visual y de audio debe ser calmado y profesional, empleando plantillas y escenas claras para mostrar una interacción hipotética, con puntos esenciales reforzados mediante subtítulos/captions para ayudar a los espectadores a proteger su información.
Crea un vídeo animado impactante de 30 segundos para propietarios de pequeñas empresas y usuarios novatos en TI, explicando el peligro de un ataque de ransomware originado por una descarga inesperada. El estilo visual debe ser simplificado y de tipo caricatura para mejorar la comprensión, utilizando el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para gráficos relacionados y dirigido por una narración directa y concisa desde texto a vídeo desde el guion, destacando la importancia de un kit básico de ciberseguridad.
Genera un vídeo informativo de 45 segundos para el público en general, enfatizando consejos críticos de conciencia de seguridad para prevenir una violación de datos personales al detectar actividades sospechosas en línea. El estilo visual y de audio debe ser empático pero firme, manteniendo una estética limpia con señales claras en pantalla para varios dispositivos, asegurando una amplia accesibilidad a través del redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen y una generación de voz en off tranquilizadora.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación de Concienciación sobre Seguridad.
Aprovecha la IA para crear vídeos dinámicos de concienciación sobre ingeniería social que aumenten significativamente el compromiso de los empleados y la retención de conocimientos.
Escala la Creación de Contenido de Concienciación.
Produce una gama más amplia de vídeos de concienciación sobre ingeniería social de manera eficiente, llegando a todos los empleados con información crítica sobre seguridad en ataques de phishing.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de concienciación sobre ingeniería social?
HeyGen te permite crear fácilmente vídeos convincentes de concienciación sobre ingeniería social utilizando avatares de IA realistas y texto a vídeo desde el guion, involucrando a tus empleados de manera efectiva en la formación de concienciación sobre seguridad.
¿Puede HeyGen mejorar nuestra formación de concienciación sobre seguridad para ataques de phishing?
Sí, HeyGen te permite producir formación de concienciación sobre seguridad atractiva para combatir los ataques de phishing en evolución. Genera rápidamente vídeos cortos con contenido personalizable para proteger mejor tu información y preparar a tu equipo.
¿Qué opciones de branding ofrece HeyGen para vídeos de formación en seguridad?
HeyGen proporciona controles de branding robustos, incluyendo logotipos y colores personalizados, para asegurar que tus vídeos de formación en seguridad para proteger tu información se alineen perfectamente con la identidad de tu organización. Esto mantiene la consistencia en todos tus materiales del kit de herramientas de ciberseguridad.
¿Qué tan rápido puedo generar vídeos para evitar ataques de ingeniería social y phishing con HeyGen?
Con la plataforma intuitiva de HeyGen, puedes producir rápidamente contenido de alta calidad para evitar ataques de ingeniería social y phishing. Su texto a vídeo desde el guion y la generación instantánea de voz en off agilizan significativamente la creación de materiales vitales de concienciación sobre seguridad.