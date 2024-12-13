Crea rápidamente vídeos de formación instantánea con IA
Produce sin esfuerzo vídeos instantáneos atractivos para la incorporación y formación de productos, con avatares de IA realistas.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un dinámico vídeo de formación de 90 segundos que explique una nueva característica del producto a los equipos de ventas internos y usuarios externos del producto, mostrando sus beneficios y uso. El estilo visual debe incorporar demostraciones nítidas del producto utilizando material de archivo de la biblioteca multimedia, complementado con subtítulos generados automáticamente para accesibilidad y una voz en off clara e instructiva creada a través de texto a vídeo desde el guion.
Desarrolla un vídeo de formación integral de 2 minutos que aborde los desafíos comunes para equipos remotos, centrándose en las mejores prácticas de comunicación para audiencias globales. El estilo visual debe ser profesional y utilizar un avatar de IA diverso para transmitir mensajes, con el beneficio adicional de la generación de voz en off que apoya presentaciones multilingües y subtítulos para garantizar la accesibilidad.
Construye un rápido vídeo de formación de 45 segundos para equipos de éxito del cliente, demostrando un paso común de solución de problemas para un producto de software a clientes existentes. Utiliza plantillas y escenas preconstruidas para una creación rápida y entrega la solución de manera concisa a través de texto a vídeo desde el guion, asegurando que el vídeo pueda ser fácilmente redimensionado para varias plataformas sociales usando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Aumenta el Compromiso en la Formación.
Aprovecha la IA para crear vídeos de formación instantánea atractivos que mejoren la retención del aprendiz y mejoren la transferencia de conocimiento en general.
Simplifica la Creación de Cursos.
Desarrolla eficientemente numerosos vídeos de formación instantánea y cursos, ampliando tu alcance a una audiencia global con facilidad.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos instantáneos impulsados por IA?
HeyGen aprovecha avanzados Avatares de IA y tecnología de Texto a Vídeo, permitiéndote transformar guiones en vídeos instantáneos profesionales impulsados por IA de manera eficiente. Puedes crear rápidamente vídeos de formación instantánea atractivos sin necesidad de filmación o edición compleja.
¿Qué características técnicas contribuyen a vídeos de formación instantánea atractivos usando HeyGen?
HeyGen ofrece características robustas como voces en off de alta calidad de IA, avatares de IA personalizables y una rica biblioteca de plantillas para hacer tus vídeos de formación dinámicos. Estas capacidades aseguran que tu contenido, desde la incorporación hasta la formación de productos, sea impactante y profesional.
¿HeyGen ofrece subtítulos generados automáticamente y voces en off multilingües para contenido de formación?
Sí, HeyGen incluye un Generador de Subtítulos de IA para subtítulos generados automáticamente, mejorando la accesibilidad de tus vídeos de formación. Además, puedes crear voces en off multilingües, haciendo que tus vídeos de formación instantánea sean efectivos para diversas audiencias globales.
¿Puedo usar Avatares de IA para crear vídeos de formación de productos impactantes con HeyGen?
Absolutamente. Los Avatares de IA de HeyGen son perfectos para ofrecer formación de productos clara y consistente, actuando como tu Actor de Voz de IA. Esto te permite crear vídeos de formación instantánea cautivadores que resuenan con tu audiencia y mejoran la retención del conocimiento.