Crea Vídeos de Formación para Pequeñas Empresas con Facilidad

Produce vídeos de formación atractivos para tu pequeña empresa. Convierte cualquier guion en visuales atractivos sin esfuerzo con el texto a vídeo de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación de 60 segundos para empleados existentes sobre un nuevo procedimiento de cumplimiento. Apunta a un estilo visual profesional y limpio con un tono calmado y tranquilizador, incorporando la función de texto a vídeo de HeyGen para asegurar la precisión y añadiendo subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo animado de 30 segundos para emprendedores ocupados, explicando rápidamente un concepto complejo de marketing. El estilo visual y de audio debe ser rápido, con gráficos modernos y música de fondo animada, aprovechando las plantillas y escenas de HeyGen y el soporte de biblioteca de medios/stock para visuales dinámicos.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un tutorial en vídeo de 50 segundos para gerentes de pequeñas empresas sobre cómo producir vídeos de formación de manera efectiva internamente. Adopta un enfoque visual y de audio auténtico y conversacional, estilo entrevista, mostrando un avatar de AI de HeyGen como presentador y utilizando el cambio de tamaño de aspecto y exportaciones para distribución multiplataforma.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Crear Vídeos de Formación para Pequeñas Empresas

Desarrolla contenido de formación atractivo y efectivo para tu equipo o clientes con potentes herramientas de AI, simplificando la producción desde el guion hasta el vídeo final.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Comienza escribiendo tu contenido de formación. HeyGen utiliza tu **texto a vídeo desde guion** para generar automáticamente un vídeo, transformando tus palabras en una presentación profesional. Esto sienta las bases para vídeos de formación claros y concisos para empleados.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI y Escena
Elige entre una amplia gama de **avatares de AI** realistas para presentar tu información. Combina tu avatar elegido con un fondo o plantilla adecuada para crear un entorno visual atractivo para tus vídeos de formación para pequeñas empresas.
3
Step 3
Mejora con Visuales y Branding
Personaliza tu vídeo con el logo y colores de tu empresa usando **controles de branding**. Enriquece aún más tu formación con medios de stock, grabaciones de pantalla o elementos interactivos para hacer tu contenido dinámico y fácilmente digerible.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Formación Final
Una vez que tu vídeo de formación esté completo, utiliza la función de **cambio de tamaño de aspecto y exportaciones** para renderizarlo en el formato y dimensiones que necesites. Tu vídeo pulido está ahora listo para educar e informar a tu equipo o audiencia, simplificando el proceso de producción de vídeos de formación.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Clips de Formación Rápidos y Atractivos

Produce rápidamente vídeos de formación cortos e impactantes y guías de instrucciones, perfectos para una rápida incorporación, explicaciones de procesos o tutoriales de productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación atractivos para mi pequeña empresa?

HeyGen transforma guiones en tutoriales en vídeo profesionales utilizando avatares de AI y voces en off, haciendo sencillo crear vídeos de formación atractivos. Puedes producir contenido de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

¿Cuál es la forma más rápida de producir vídeos de formación para empleados?

HeyGen permite la producción rápida de vídeos de formación para empleados convirtiendo guiones de texto en vídeos completos con avatares de AI y voces en off sincronizadas. Su interfaz intuitiva y plantillas simplifican todo el proceso de creación.

¿Puedo añadir branding y subtítulos a mis vídeos de formación para pequeñas empresas con HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote incorporar tu logo y colores de marca en tus vídeos de formación. También puedes añadir fácilmente subtítulos generados automáticamente para mejorar la accesibilidad.

¿Cómo hago vídeos de instrucciones de alta calidad para mi equipo?

Con HeyGen, puedes crear fácilmente vídeos de instrucciones profesionales comenzando con un guion y dejando que los avatares de AI entreguen tu contenido. Utiliza funciones como la integración de grabación de pantalla y una biblioteca de medios para enriquecer tus tutoriales en vídeo.

