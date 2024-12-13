HeyGen permite controles de marca robustos, permitiéndote incorporar tu logotipo y colores de marca directamente en tus videos de formación sobre SLA. Esto asegura que el contenido de tu Acuerdo de Nivel de Servicio mantenga una apariencia profesional y consistente en todos tus materiales de Gestión de Servicios de TI o incorporación de RRHH.