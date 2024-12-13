Crea Vídeos de Desarrollo de Habilidades que Involucren y Eduquen

Empodera a los equipos de L&D para crear vídeos de formación de empleados de alta calidad con Avatares de IA realistas para un desarrollo de talento sin fisuras.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 90 segundos explicando una técnica compleja de gestión de proyectos, dirigido a líderes de equipo experimentados y equipos de L&D que buscan recursos avanzados para el desarrollo de talento. Utiliza un estilo visual dinámico y moderno con música de fondo animada y superposiciones de texto precisas, integrando la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente y Subtítulos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo de 1 minuto sobre desarrollo de habilidades centrado en estrategias de comunicación efectiva para mandos intermedios, destinado a una audiencia corporativa que busca mejorar sus capacidades de liderazgo. El vídeo debe tener una estética visual motivadora y pulida con audio nítido, haciendo uso de la amplia biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para ilustrar conceptos clave y una selección de Plantillas y escenas para un aspecto profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un módulo de formación de 45 segundos sobre políticas de cumplimiento de la empresa, específicamente para una fuerza laboral global que requiere vídeos multilingües. El estilo visual y de audio debe ser directo y tranquilizador, asegurando claridad y sensibilidad cultural, mientras se utiliza la robusta generación de voz en off de HeyGen para transmitir el mensaje en varios idiomas y Subtítulos para una experiencia de aprendizaje verdaderamente inclusiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona la Creación de Vídeos de Desarrollo de Habilidades

Produce contenido de formación atractivo de manera eficiente y mejora las habilidades de los empleados con la creación de vídeos impulsada por IA, optimizando tus esfuerzos de L&D.

1
Step 1
Escribe Tu Guion
Comienza delineando tu contenido de formación. Elabora un guion detallado para tu vídeo de desarrollo de habilidades, que HeyGen puede usar para una generación de texto a vídeo sin fisuras, aprovechando tu planificación y storyboard.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Voz
Elige entre una diversa gama de avatares de IA para representar a tu instructor. Los avanzados Avatares de IA de HeyGen pueden hablar tu guion con voces en off de sonido natural, haciendo que tu contenido sea atractivo.
3
Step 3
Añade Visuales y Branding
Mejora tu vídeo de desarrollo de habilidades con visuales relevantes de la biblioteca de medios y aplica los controles de branding de tu empresa, incluyendo logotipos y colores personalizados, utilizando las robustas características de producción de vídeo de HeyGen.
4
Step 4
Exporta y Actualiza Tu Contenido
Una vez finalizado, exporta tu contenido en varios formatos de aspecto para su distribución. Benefíciate de la función de actualizaciones sin esfuerzo de HeyGen, asegurando que tus vídeos instructivos siempre estén actualizados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y Motiva para el Desarrollo de Talento

Genera vídeos motivacionales impactantes para fomentar el desarrollo de talento, alentar el crecimiento e inspirar a tu equipo con narrativas atractivas.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de formación para los equipos de L&D?

HeyGen empodera a los equipos de L&D para agilizar su producción de vídeos aprovechando un generador de vídeos de IA para crear vídeos de formación profesional. Con Avatares de IA y capacidades de texto a vídeo, puedes producir contenido de formación para empleados de manera eficiente y realizar actualizaciones sin esfuerzo según sea necesario.

¿Puede HeyGen crear vídeos de desarrollo de habilidades que sean multilingües?

Sí, HeyGen te permite crear vídeos de desarrollo de habilidades utilizando Avatares de IA con un sólido soporte para vídeos multilingües. Esto asegura que tu contenido instructivo sea accesible para una audiencia global a través de audio y vídeo de alta calidad.

¿Qué características ofrece HeyGen para planificar tus vídeos de manera efectiva?

HeyGen proporciona características integrales para planificar tus vídeos, incluyendo una variedad de plantillas de vídeos de formación y herramientas para desarrollar tu guion y storyboard. Esto ayuda a asegurar un proceso de producción de vídeo fluido desde el concepto hasta la finalización.

¿HeyGen admite la integración de vídeos de screencast y branding?

Absolutamente, HeyGen admite la integración sin problemas de vídeos de screencast en tus proyectos, mejorando el contenido de vídeo instructivo. También puedes aplicar los controles de branding únicos de tu marca, asegurando que el audio y vídeo de alta calidad reflejen consistentemente la identidad de tu empresa.

